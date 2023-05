Patrick Lefevere stellig: “Nee, Remco Evenepoel gaat niet naar de Tour de France”

Patrick Lefevere heeft een einde gemaakt aan alle speculaties: Remco Evenepoel zal deze zomer niet te zien zijn in de Ronde van Frankrijk. De Belgische wereldkampioen zal na zijn gedwongen opgave in de Giro d’Italia andere doelen kiezen. “Het WK zal hij wellicht wel willen en kunnen rijden.”

Bij de start van etappe elf in Camaiore vertelde Lefevere aan RTBF het volgende: “Nee, Remco gaat niet naar de Tour. Dat zou ook niet heel slim zijn. Het is belangrijk dat hij nu volledig recupereert. We gaan zijn gezondheid nog testen en dan bekijken hoe hij zijn planning kan verderzetten.” Lefevere maakt met deze woorden een duidelijk einde aan de vele speculaties over de mogelijke deelname van Evenepoel aan de Tour.

Verder sprak de manager van Soudal Quick-Step ook nog kort over wat de wereldkampioen dan wel zal rijden de komende maanden. “Het wereldkampioenschap wielrennen in augustus zal hij wellicht wel willen en kunnen rijden, maar over de Vuelta oordelen is nu nog te vroeg”, aldus Lefevere.

Lees ook: Wielerwereld reageert op opgave Evenepoel: “Misschien zien we hem in de Tour?”