maandag 11 december 2023 om 08:24

Remco Evenepoel rijdt beperkt programma met het oog op de Tour: “Top-vijf is de ambitie”

Eerder zinspeelde hij er alleen nog op, maar nu heeft hij het zelf ook hardop uitgesproken: Remco Evenepoel gaat in 2024 naar de Tour de France. De wereldkampioen tijdrijden mikt op een top-vijfplaats in het algemeen klassement. Hij liet ook weten komend seizoen ‘weinig wedstrijd’ te zullen rijden.

“Volgend seizoen is gefixeerd op Luik, de Tour en de Olympische Spelen in Parijs met daarachter nog het WK”, zei Evenepoel op het Belgische Sportgala, waar hij werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, tegen Het Nieuwsblad. “Mijn ambities? Ik hoop op een derde zege in Luik, het is een droom om met twee medailles uit Parijs te vertrekken.”

“En dan is er nog de Tour. Dat wordt een ontdekkingstocht. Met Vingegaard, Pogacar en Roglic staan de goden van het rondewerk aan de start. Top-vijf is de ambitie. Het zou al een droom zijn die uitkomt, mocht ik beter presteren dan één van deze drie. En ritwinst mag ook natuurlijk. Dan heb ik in de drie grote rondes een etappe gewonnen.”

Weinig wedstrijden

Het Nieuwsblad meldde eerder dat Evenepoel zijn seizoen zal starten in de Volta ao Algarve. Zelf wil de 23-jarige renner nog niet verklappen waar hij herbegint. “Wat ik wel kan zeggen, is dat ik voor Luik geen enkele hoogtestage zal afwerken. Het wordt een seizoen met weinig wedstrijden.”

“Vanaf mei, in de opbouw naar de Tour en de Spelen, zal ik niet meer thuis zijn en hoogtestages afwisselen met wedstrijden. Dus wil ik voor Luik zoveel als mogelijk in mijn Spaanse basis doorbrengen, dicht bij de familie. Ik kan er goed bergop trainen, het is er makkelijker om met de tijdritfiets kilometers te maken. En vooral, het zal me mentaal fris houden. Ik wil met een fris en leeg hoofd aan mijn voorbereiding op de Tour beginnen.”

Van der Poel en Luik-Bastenaken-Luik

In Spanje trainde Evenepoel ook al met Mathieu van der Poel. De Nederlander zei eerder grappend dat hij en Evenepoel hadden afgesproken dat hijzelf weg zou blijven uit de Ronde van Vlaanderen als Evenepoel aan de start zou staan, en dat Evenepoel op zijn beurt Luik-Bastenaken-Luik als over zou slaan als Van der Poel zich zou richten op La Doyenne. “Maar dat zal dit jaar niet gebeuren”, grijnsde Evenepoel nu.

“Toch zal er wel eens een seizoen komen dat ik mij iets meer zal richten op de Vlaamse klassiekers en de Ardennen oversla, bijvoorbeeld als ik de Giro rijd. Dan is het uiteraard aan Mathieu om weg te blijven uit de Vlaamse wedstrijden.”