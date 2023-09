donderdag 28 september 2023 om 20:05

‘Concurrentie mogelijk grote winnaar fusieploeg Jumbo-Visma/Lefevere’

Podcast Het nieuws van de ophanden zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step is ingeslagen als een bom. Sinds WielerFlits deze scoop afgelopen zondag heeft gepubliceerd is er veel gebeurd. Waarom willen de ploegen fuseren? Welke renners kunnen blijven? Wat weten we over het budget? In een nieuwe WielerFlits Podcast bespreken we de vraagstukken.

Uiteraard schuift ook nu Raymond aan bij Maxim en Youri, want de podcast staat volledig in het teken van de meest verrassende plottwists in jaren. Het trio bespreekt het aanstaande vertrek van ‘koning’ Primož Roglič, waarvoor met name INEOS Grenadiers in de markt is. Logisch ook, gezien de interesse die zij eerder hadden in Tadej Pogačar en Remco Evenepoel. De Britten hebben met hun kapitaal behoefte aan een nieuwe kopman.

Wat bij het vertrek van Roglič ook logisch is, is het aanblijven van Evenepoel bij de fusieploeg. Anders zou Jumbo-Visma immers wel heel slecht uit de deal komen. Toch is dat nog geen zekerheid, want alles wijst erop dat het bedrijf achter Jumbo-Visma de paying agent van de ploeg blijft. Enerzijds zou dit betekenen dat Jumbo-Visma alle contracten van Soudal-Quick-Step moet respecteren, anderzijds zouden de renners en staf op hun beurt wél de keuze hebben om te vertrekken.

Volgens de UCI-regels mogen ploegen niet groter zijn dan dertig renners en dus zou een fusie behoorlijk veel geld kosten om de contracten van het Soudal-Quick-Step-personeel af te kopen. Net daarom vraagt Jumbo-Visma misschien wel een afkoopsom voor Roglič, want dat geld kunnen ze goed gebruiken. Daar zit mogelijk ook de winst voor andere ploegen. Die kunnen in sommige gevallen voor een grijpstuiver een extra renner krijgen, omdat Jumbo-Visma het oorspronkelijke contract zou moet doorbetalen.

Gat in de begroting voor 2024?

Veel insiders en wielerfans stellen vragen over de ingangsdatum van de fusie, die al voor 1 januari 2024 bekrachtigd moet zijn. Het lijkt erop dat Jumbo-Visma het sponsorbudget voor 2024 opnieuw heeft verdeeld. Waar de supermarktketen eerst nog garant zou staan voor volgend seizoen, blijft Jumbo nu tot het einde van 2026 aan boord als founding partner. Het heeft er alle schijn van dat het sponsorbedrag voor 2024 nu verdeeld is over drie jaar, waardoor er een acuut tekort is voor komend seizoen en dat de haast achter de fusie verklaart. Meer duiding over de fusie in deze aflevering van de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

