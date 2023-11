woensdag 22 november 2023 om 19:11

‘Remco Evenepoel kent grootste deel van aanloop naar Tour de France-debuut’

Remco Evenepoel gaat in 2024 debuteren in de Tour de France en weet volgens Het Laatste Nieuws nu ook zijn programma in de maanden voorafgaand. Onder meer Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné maken onderdeel uit van die planning, om hem optimaal voor te bereiden op de Tour.

Volgens de Belgische krant, die ook het beoogde programma van Wout van Aert deelde, begint Belgisch kampioen Evenepoel zijn seizoen in februari. Daar zal hij de Volta ao Algarve betwisten, een rittenkoers die hij in 2020 en 2022 al eens won. Begin maart volgt Parijs-Nice, waar Evenepoel hoopt te kunnen wennen aan de Franse wegen.

Later in het voorjaar staat in ieder geval Luik-Bastenaken-Luik op het programma, maar HLN meldt dat wordt nagedacht over een extra klassieker in het voorjaar, zoals Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race of de Waalse Pijl. Na de heuvelklassiekers gaat de voorbereiding van Evenepoel op de Tour verder, met de Dauphiné als laatste test.

Na de Tour de France staan in ieder geval de Olympische Spelen hoog aangeschreven voor de kopman van Soudal Quick-Step. Ook zal het WK traditioneel een doel zijn voor de regerend wereldkampioen tijdrijden.