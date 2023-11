woensdag 22 november 2023 om 18:57

‘Wout van Aert rijdt serieus minder voorjaarskoersen, ook Vuelta concrete optie’

Het wedstrijdprogramma van Wout van Aert voor 2024 begint steeds meer vorm te krijgen. Het Laatste Nieuws meent inzicht te hebben in het voorjaarsprogramma van de kopman van Jumbo-Visma, die flink minder klassiekers gaat rijden maar wel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou rijden. Ook zou de Vuelta a España een serieuze optie zijn voor Van Aert.

De Belgische kasseienkopman zou Milaan-San Remo overslaan en ook twijfelen over de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. In plaats daarvan zou hij na een seizoensstart in de Volta ao Algarve opdraven in Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen in aanloop naar ‘De Ronde’ en ‘Roubaix’. Dat zijn voor Van Aert eerste grote doelen.

Zijn debuut aan de Giro d’Italia lijkt er toch echt te gaan komen, zodat hij zich daarna kan focussen op de Olympische Spelen in Parijs, die kort na de Tour de France (die WVA overslaat) op het programma staan. Volgens HLN is het ook ‘steeds meer concreet’ dat Van Aert voor het eerst zal deelnemen aan de Vuelta a España. Daar zou hij zich willen voorbereiden op het WK wielrennen in Zürich.

