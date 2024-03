zaterdag 9 maart 2024 om 18:12

Remco Evenepoel kent ‘goede dag’ in Parijs-Nice: “De koers is nog lang niet voorbij”

Remco Evenepoel eindigde zaterdag als tweede in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice. De Belgisch kampioen schoof één plekje op het in klassement en staat nu vierde, op 36 seconden van klassementsleider Brandon McNulty. Op de site van Soudal Quick-Step gaf hij een korte reactie.

“Er werd tempo gereden in de vallei richting de laatste klim, waar Louis (ploeggenoot Louis Vervaeke, red.) vanaf de voet een behoorlijk hoog tempo reed”, vertelt Evenepoel. “Daarna nam Ilan (Van Wilder, red.) over en plaatste ik een versnelling op vier à vijf kilometer van de finish om te zien wat er zou gebeuren. Een paar renners reageerden. Vlasov viel vervolgens aan en de rest liet hem gaan. In de laatste twee kilometer viel ik nogmaals aan, waarna het vol gas naar de streep was. Ik eindigde daar als tweede, nadat ik de sprint aanging met nog 180 meter te gaan.”

“Het was een goede dag”, aldus Evenepoel. “We hebben nog één rit te gaan en de wedstrijd is nog lang niet voorbij.”