zaterdag 9 maart 2024 om 16:33

Matteo Jorgenson doet goede zaken in Parijs-Nice: “De eindzege is mogelijk”

Matteo Jorgenson wist Brandon McNulty niet uit het geel te rijden in rit zeven van Parijs-Nice, maar hij is zijn landgenoot wel genaderd tot op slechts vier seconden. De renner van Visma | Lease a Bike hield dan ook een goed gevoel over aan de bergetappe. “Heel goed”, aldus Jorgenson.

“Het was een dag waar je doorheen moest én waar ik tijd kon pakken op Brandon”, vervolgde Jorgenson. “Dat is beide gelukt. Ik ben superblij en ben klaar voor de laatste rit van de ronde, waar alles nog kan gebeuren.”

Wie vreest Jorgenson het meeste voor de slotrit naar Nice van zondag? Remco Evenepoel schoof dankzij de bonificatieseconden op naar plek vier. Hij staat een halve minuut achter Jorgenson. “Remco was sterk, maar het was niet extreem. Ik kon reageren op al zijn aanvallen. Uiteindelijk pakte hij wat boni’s, maar ik had de laatste kilometer op kop gereden om wat tijd te pakken op Brandon. Dus ja, ik heb vertrouwen in morgen. De eindzege in Parijs-Nice is mogelijk. Ik moet alleen voorzichtig zijn.”