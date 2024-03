zaterdag 9 maart 2024 om 15:17

Aleksandr Vlasov wint ingekorte bergrit Parijs-Nice, Remco Evenepoel tweede

De zevende etappe van Parijs-Nice is op naam gekomen van Aleksandr Vlasov. De Rus reed op de slotklim naar La Madone d’Utelle weg uit de groep der favorieten en hield in de slotkilometers stand. Remco Evenepoel sprintte naar plek twee, voor Primoz Roglic. Brandon McNulty kraakte in de finale, maar wist zijn leiderstrui nipt te behouden. Matteo Jorgenson is hem tot op vier seconden genaderd.

De klassementsrenners zouden zich niet kunnen verstoppen in de voorlaatste rit van Parijs-Nice. De Col Saint-Martin en oorspronkelijke slotklim naar Auron waren vanwege de weersomstandigheden aldaar weliswaar uit het parcours gehaald, maar daar was een finish op La Madone d’Utelle (15,3 km aan 7,3%) voor in de plaats gekomen. Zou Brandon McNulty in staat zijn om zijn leiderstrui te verdedigen op deze beklimming?

Twee koplopers

In de aanloopfase naar La Madone d’Utelle ontstond een kopgroep van twee. Benjamin Thomas (Cofidis) en Johan Jacobs (Movistar) lieten zich niet tegenhouden door het slechte weer en kozen al vroeg de aanval. Martijn Tusveld (Team dsm-firmenich PostNL) zat aanvankelijk ook mee, maar viel daarna terug in een tweede groepje met zijn ploeggenoot Gijs Leemreize, Sandy Dujardin (TotalEnergies) en Brent Van Moer (Lotto Dstny). De vier zwommen even tussen het peloton en de kopgroep in, waarna ze een voor een opgeslokt werden door de meute.

In het pak nam Soudal Quick-Step het initiatief. De troepen van Remco Evenepoel zorgden ervoor dat Thomas en Jacobs binnen schootsafstand bleven. Ondertussen kreeg Harold Tejada af te rekenen met een lekke band. Het kostte veel tijd om een nieuw wiel te krijgen, waardoor de nummer negen van het klassement een lange achtervolging wachtte. Uiteindelijk wist de renner van Astana Qazaqstan de aansluiting wel weer te maken.

Tussensprint op La Madone d’Utelle

Op een kleine veertig kilometer van het einde liet Jacobs zijn medevluchter Thomas achter. De Zwitser bleef in zijn eentje stevig doorstampen en had aan de voet van La Madone d’Utelle nog dertig seconden voorsprong. In de tussentijd zagen we overigens een prik van Evenepoel en zijn ploeg in een afdaling. Een deel van peloton liet zich daarbij verrassen, maar de favorieten voor de dagzege waren allen alert. Nadat Jacobs aan het begin van de klim werd gegrepen, konden we ons dus opmaken voor een strijd tussen de klassementsmannen voor de zege.

INEOS Grenadiers bepaalde aanvankelijk het tempo bergop, maar al snel nam Soudal Quick-Step weer over. Het was Louis Vervaeke die het eerste deel van de klim voor zijn rekening nam. Op een kleine negen kilometer van de finish was daar plots INEOS Grenadiers weer, in de persoon van Vervaeke zijn landgenoot Laurens De Plus. De Belg had Egan Bernal in zijn spoor. De Colombiaan kwam als eerste door bij de tussensprint halverwege de klim en pakte zo zes bonificatieseconden. Van Wilder werd tweede (vier seconden), Evenepoel derde (twee seconden).

Evenepoel valt aan, Vlasov rijdt weg

Na de tussensprint nam Van Wilder de kop. Het was vervolgens wachten op de aanval van Evenepoel, die kwam op 4,3 kilometer van de finish. Matteo Jorgenson en klassementsleider Brandon McNulty sprongen meteen naar zijn wiel, waardoor de Belgisch kampioen geen gat wist te slaan. Het viel nadien wat stil. Aleksandr Vlasov profiteerde daar optimaal van en knalde weg. Achter hem reed Kelderman naar de kop van het achtervolgende groepje, dat uit nog zo’n tien renners bestond. De Nederlander reed in dienst van Jorgenson, de nummer twee van het klassement.

Twee kilometer voor de finish kwam er nog een versnelling van Evenepoel. Enkel Buitrago, Jorgenson en Roglic konden volgen, later stak ook Skjelmose nog over. McNulty moest passen, maar verloor nog niet al teveel terrein. Hij wist zijn leiderstrui uiteindelijk nipt te redden. De Amerikaan kwam als zevende over de streep, op 27 seconden van dagwinnaar Vlasov. De Rus had stand weten te houden tegen een groepje met Jorgenson, Roglic, Skjelmose en Evenepoel. Die laatste sprintte naar plek twee, voor Roglic.

McNulty behoudt leiding

McNulty heeft in het klassement nu een voorsprong van vier seconden op Jorgenson. Skjelmose is de nieuwe nummer drie, op 35 seconden van de leider. Ondertussen schoof Evenepoel op naar de vierde plaats, één seconde achter de Deen.