Remco Evenepoel is duidelijk: “Vertrek bij Quick-Step nooit aan bod gekomen”

Remco Evenepoel was de voorbije weken vaak in het nieuws, maar niet alleen omdat hij in het Australische Wollongong naar de wereldtitel reed. De Belg werd namelijk ook in verband gebracht met INEOS Grenadiers. Patrick Lefevere, de teammanager van Quick-Step-Alpha Vinyl, verwees het verhaal eerder al naar het rijk der fabelen en nu spreekt ook Evenepoel zich uit. “Een vertrek is nog nooit aan bod gekomen.”

Evenepoel blikte vandaag op een persconferentie vooruit naar Binche-Chimay-Binche, waar hij zijn eerste wedstrijdkilometers zal afwerken in de regenboogtrui, maar het ging ook over andere zaken. Er werd hem bijvoorbeeld gevraagd naar zijn toekomst en de geruchten omtrent INEOS Grenadiers.

INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe zou naar verluidt wanhopig op zoek zijn naar een potentiële Tourwinnaar die onmiddellijk succes kan leveren en zou bij Evenepoel, dit jaar winnaar van de Vuelta a España, zijn uitgekomen. “Het is vooral jammer dat er van een gerucht bijna een feit wordt gemaakt, terwijl dat helemaal niet het geval is”, reageert de wereldkampioen nu.

“Ik ben heel gelukkig bij Quick-Step”

“Ik heb nog nooit over vertrekken gesproken. Niet tegen Patrick (Lefevere, red.) en ook niet tegen mijn eigen entourage. Het onderwerp vertrekken bij Quick-Step is nog nooit aan bod gekomen dat zal ook niet voor meteen zijn. Ik ben hier heel gelukkig en ik heb dit jaar supergoeie resultaten gereden. Ik heb hier veel vrienden en ik kom supergoed overeen met de ploegmaats en de staf. Die band zorgt deels voor mijn prestaties en hoe ik me voel op de fiets. Dat wil ik niet snel veranderen.”