Lefevere drukt Evenepoel-geruchten de kop in: “Of er een waterkansje bestaat? 0,00 procent”

Patrick Lefevere reageerde woensdag nog behoorlijk cryptisch op het nieuws dat INEOS Grenadiers interesse zou hebben om Remco Evenepoel per direct over te nemen. Een dag later is de teammanager van Quick-Step-Alpha Vinyl in gesprek met Het Nieuwsblad een stuk duidelijker. “Het is te stom voor woorden.”

Lefevere reageerde woensdag nog behoorlijk geprikkeld, toen hem werd gevraagd naar de (vermeende) interesse van INEOS Grenadiers in zijn Belgische goudhaantje. “Als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet. Meer ga ik daar niet over zeggen”, vertelde hij aan de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

We zijn nu een dag verder en Lefevere verwijst het verhaal nu naar het rijk der fabelen. “Ik heb contracten afgesloten voor vijf jaar, zowel met Remco als met Soudal, Quick-Step en Specialized. Ook Alaphilippe ligt nog drie jaar vast. Niets is bindend in het leven, maar ik ga wel mijn uiterste best doen om die afspraken na te komen. Ik neem het woord ‘familie’ niet graag in de mond, want als je getrouwd ben, kan je vandaag ook altijd scheiden, maar er zijn geen intenties in die zin.”

“Ze drukten me op het hart dat ik van die Ineos-saga niets moest geloven”

“Vervolgens is dat spookverhaal van dat berichtje blijkbaar als een vuurtje beginnen te lopen. Alleen is het nu een eigen leven gaan leiden. Bijna heel de wereld heeft me proberen te bellen. Alles is te koop, maar geef me een reden waarom onze baas (Zdenek Bakkala, red.) zijn ploeg zou verkopen aan een andere miljardair? Dat gaat niet gebeuren. Het is te stom voor woorden. Of er niet een heel klein waterkansje bestaat? 0,00 procent. Voor mij is het onbespreekbaar.”

Ik vond het fijn dat Remco en Patrick (vader Patrick Evenepoel, tevens zaakwaarnemer van zijn zoon, red.) me gebeld hebben om me gerust te stellen, maar eigenlijk heb ik met heel die saga moeten lachen. Ik ga toevallig donderdag met Patrick eten en we gaan bespreken hoe we het de komende weken allemaal gaan aanpakken: de huldiging in Brussel, die wedstrijd in Binche, enzovoort. Ze drukten mij allebei op het hart dat ik van die Ineos-saga niets moest geloven.”