Remco Evenepoel: “Ik ben erop gebrand om de Giro d’Italia te winnen” zaterdag 27 juni 2020 om 11:44

Remco Evenepoel is erop gebrand om dit jaar de Giro d’Italia te winnen. Dat vertelde het 20-jarige supertalent van Deceuninck – Quick Step tijdens een sessie op Instagram Live in het kader van Rode Neuzen Dag.

De vraag of hij dit jaar de Giro gaat winnen, ging Evenepoel allerminst uit de weg. “Ik ben erop gebrand. Mijn voorbereiding staat helemaal in het teken van de Giro. Dus hopelijk blijf ik van pech gespaard en kan ik daar eind oktober bevestigend op antwoorden”, klonk het.

Het kopmanschap voor La Corsa Rosa zorgt niet voor extra druk op zijn schouders. “Het is vooral gezonde stress”, legt hij uit. “Stress geeft mij eerder motivatie of adrenaline. Daardoor komen er prestaties tot stand. Maar stress heeft geen negatieve gevolgen op mij. Bij een tijdrit moet je de hele dag om kunnen gaan met spanning. Dat is eigenlijk wel een van mijn sterkste punten”, legt hij uit.

Programma Evenepoel richting Giro

Evenepoel hervat zijn seizoen op 28 juli, wanneer hij met Deceuninck – Quick Step aan de start staat van de Ronde van Burgos. Hoewel het vervolg van zijn programma nog niet in beton gegoten is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij ook de de Ronde van Polen (5-9 augustus) en de Ronde van Lombardije (15 augustus) gaat rijden. Tijdens de ploegstage in San Pellegrino (6-23 juli) wordt zijn programma verfijnd.

Eind augustus neemt hij deel aan het EK Wielrennen, alvorens eind september het WK in het Zwitserse Martigny op het programma staat. Evenepoel rijdt daar de tijdrit en de wegrit. Over een deelname aan het BK Wielrennen op dinsdag 22 september wordt op een later moment besloten. Op 3 oktober gaat de Giro d’Italia 2020 van start.