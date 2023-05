Giro 2023: Evenepoel komt ten val door loslopende hond, schade lijkt mee te vallen

De Giro d’Italia is opgeschrikt door een valpartij van Remco Evenepoel. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step kwam in de openingsfase van de vijfde etappe naar Salerno ten val. De crash werd veroorzaakt door een loslopende hond. Evenepoel bleef lang op de grond liggen, maar zit inmiddels weer op de fiets.

Met nog ruim 150 kilometer te gaan was er plots paniek binnen het kamp van Soudal Quick-Step. Wereldkampioen en topfavoriet Remco Evenepoel was namelijk betrokken bij een valpartij, veroorzaakt door een loslopende hond. Davide Ballerini ging als eerste tegen de grond en nam kopman Evenepoel mee in zijn val.

Heel even leek er zich een sportief drama te voltrekken, aangezien Evenepoel bleef liggen, maar de nummer twee in het klassement stapte uiteindelijk toch weer op zijn fiets. Evenepoel werd vervolgens door zijn ploeggenoten teruggebracht naar het peloton.

De kandidaat-eindwinnaar lijkt kortom met de schrik vrij te komen. Evenepoel knikte na zijn val al een keer opzichtig naar de camera om het thuisfront en zijn fans gerust te stellen.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023