Remco Evenepoel heeft geen twijfels meer over Roglic: “Dacht lang dat ik de mindere klimmer was”

Interview

Na een week de puntjes op de i zetten in Spanje is Remco Evenepoel helemaal klaar voor de Giro d’Italia, die zaterdag van start gaat met een openingstijdrit in de Abruzzen. “Ik ben beter dan tijdens de Vuelta a España van vorig jaar, daar kan ik heel kort over zijn”, vertelt hij ontspannen op de persconferentie, twee dagen voor de Giro.

Remco, op Instagram had je het over de Strive for Perfection. Heb je de perfectie inmiddels benaderd?

“Ik heb die post niet zelf geplaatst, haha. Dat heeft iemand anders gedaan. Maar natuurlijk heb ik geprobeerd om me perfect voor te bereiden. Ik mag niet klagen over mijn voorbereiding, denk ik. All good so far.”

Hoe voelt het om een van de favorieten te zijn in de Giro, nu je de Vuelta hebt gewonnen?

“Ik zit hier met een heel goed gevoel. Ik heb net Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, dus beter kun je bijna niet aan de Giro beginnen. Ik heb de UAE Tour gewonnen en ben ook nipt tweede geworden in de Ronde van Catalonië. Dit jaar heb ik echt een nieuwe stap in mijn carrière gezet. Als je op zo’n jonge leeftijd al zo’n palmares hebt, dan kun je je alleen maar heel goed voelen als je hier als favoriet aan de start staat.”

Heb je al nagedacht over de etappe waarin je de roze trui wil pakken? De negende etappe (tijdrit naar Cesena, red) lijkt een geschikte rit te zijn om dat te doen.

“Als ik hem in de negende etappe al kan pakken, waarom niet? Vorig jaar in de Vuelta had ik de rode trui al vanaf de zesde etappe om mijn schouders hangen, dus we hebben als ploeg al laten zien dat we een grote ronde kunnen controleren.”

“Misschien is de negende etappe wel een perfecte rit om de leiding te grijpen, maar we moeten dat niet per se daar doen. De laatste week is zo verschrikkelijk zwaar, dat je ook nog prima in de twintigste etappe de rode trui kunt overnemen. Alles zal beslist worden in de laatste dagen.”

Wat zijn de sleutelritten dan volgens jou de komende weken?

“Vanaf de dertiende etappe naar Crans-Montana en de vijftiende etappe naar Bergamo gaat de Giro pas beginnen. Dat heeft allemaal te maken met die superzware laatste week en ik weet zeker dat alle klassementsrenners ook zo denken.”

“Voor mij worden de tijdritten in etappe 1 en etappe 9 enorm belangrijk in het eerste deel van de Giro, en daarna kunnen we pas verder kijken. Veilig arriveren in de tweede week is het eerste doel. Natuurlijk zijn de vierde, zevende en achtste etappe ook helemaal niet makkelijk, maar ik ben niet van plan om in die ritten al actie te ondernemen.”

Iedereen praat over het duel met Primož Roglič. Vorig jaar heb je hem getroffen in de Vuelta en dit jaar in Catalonië. Wat zeggen die wedstrijden over de Giro?

“Ik had vorig jaar twijfels of ik wel even goed kon klimmen als Roglič, maar die twijfels zijn na de Ronde van Catalonië weg. Daar waren we denk ik gelijkwaardig aan elkaar. Het recept voor de zege zal zijn om even goed te klimmen als hij, en tijd op Roglič te pakken in de tijdritten. Hij is de olympisch kampioen tijdrijden, dus dat zal heel lastig worden. Ik ben in ieder geval een paar procent beter dan in Catalonië. We gaan het zien.”

Zijn er nog andere concurrenten of teams waarmee je rekening houdt?

“Ik denk daar niet echt over na. INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious zijn op papier de sterkste teams, zij kunnen verrassen met een tactiek. INEOS heeft met Geraint Thomas een duidelijk plan, maar UAE Emirates, EF Education-EasyPost en Bahrain Victorious kunnen verassen met een bijzondere tactiek. UAE heeft Jay Vine en João Almeida, dat zijn meerdere kaarten die voor een verrassende tactiek kunnen spelen.. Het gaat een speciale en open koers worden, maar ons team is flexibel en klaar voor alles.”

Ben je niet bang voor corona?

“Natuurlijk ben ik bang voor corona, maar we gaan het behandelen zoals de Vuelta. We gaan iets meer aandacht eraan geven, handen wassen… Daar ligt ook de volle focus op de komende drie weken. Dat er nu een paar renners om die reden niet meedoen, moet dat een duidelijke boodschap zijn voor iedereen. Iedereen moet weten dat we niet elkaar moeten aansteken.”

Wat heeft de zege in Luik-Bastenaken-Luik je geleerd?

“Ik voel daardoor niet meer druk, maar kreeg er wel de bevestiging van wat ik al wist. Dat was hetzelfde als met de Clásica San Sebastián vorig jaar. Voor het team is het heel heel goed, omdat het veel renners een boost en zelfvertrouwen gaf. Voor de Giro geeft het mij ook echt een boost. Luik was meer een laatste voorbereiding voor de Giro, dan dat we die reden om de klassiekers proberen te redden.”

