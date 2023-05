Nog een coronageval bij Jumbo-Visma: Sam Oomen vervangt Jos van Emden in Giro

Jos van Emden zal toch niet aan de start staan van de Ronde van Italië. De Nederlander werd dinsdag aan de selectie van Jumbo-Visma toegevoegd vanwege coronagevallen binnen de ploeg, maar blijkt het virus nu zelf ook onder de leden te hebben. Sam Oomen is zijn vervanger.

Dinsdag kwam het nieuws naar buiten dat Tobias Foss en Robert Gesink corona hebben opgelopen en de Giro d’Italia moeten missen. Rohan Dennis en Jos van Emden werden als vervangers opgeroepen, maar laatstgenoemde blijkt nu ook corona te hebben. De 38-jarige renner zal dus niet voor de twaalfde keer deelnemen aan de Ronde van Italië.

Oomen neemt de plaats in van Van Emden bij Jumbo-Visma. De 27-jarige klimmer reed de Giro vier keer eerder. In 2018 behaalde hij zijn beste eindklassering: in de kleuren van Team Sunweb en in dienst van Tom Dumoulin werd Oomen toen negende.

Dit seizoen had Oomen al de nodige pech. Een valpartij zorgde voor een opgave in de Volta ao Algarve en voorafgaande aan Luik-Bastenaken-Luik testte ook hij positief op corona. Hij moest La Doyenne daardoor aan zich voorbij laten gaan.