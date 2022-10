‘Remco Evenepoel heeft een marktwaarde van 6,8 miljoen euro’

Podcast

Wie dacht dat het seizoen na het WK een beetje doodbloedde, kwam de afgelopen dagen bedrogen uit. De bezoekcijfers van WielerFlits schoten de afgelopen week door het dak en dat was vooral te danken aan Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Dat en meer passeert de revue in de nieuwe WielerFlits Podcast!

Maxim en Youri verwelkomen ook een gast. Dat is niemand minder dan Joris Nieuwenhuis, die in de podcast zijn overgang van Team DSM naar Baloise Trek Lions wereldkundig maakte. Daarna komt het WK aanbod, met ook de hele passage rondom het MVDP-incident met daarbij een klein stukje nieuwe duiding.

Evene-poll

Ook daarna bleven de letters p-o-e-l het nieuws beheren, want plots kwam er het gerucht in de wereld dat INEOS Grenadiers kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel wil overkopen van Quick-Step-Alpha Vinyl. Hoe dat precies zit, wat de marktwaarde van Evenepoel is en dat die transfer eigenlijk helemaal niet zo gek is, hoor je in de podcast.

Heb je dan alles gehad? Nee, want er zit op het einde ook nog nieuws in rondom man in vorm Sjoerd Bax!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed