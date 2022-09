Hoeveel miljoen is Remco Evenepoel waard op de transfermarkt?

Remco Evenepoel staat hoog op het lijstje van INEOS Grenadiers. Dan zal de Britse ploeg de kersverse wereldkampioen wel moeten wegkopen bij Quick-Step-Alpha Vinyl. Evenepoel heeft nog een doorlopend contract tot eind 2026 bij Patrick Lefevere, en dat zou dus afgekocht moeten worden. Maar hoeveel geld is Remco Evenepoel op dit moment waard? We zijn benieuwd naar jouw mening. Geef in onderstaande poll jouw mening door. In de reacties kan je erover discussiëren.

