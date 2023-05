Remco Evenepoel grapt met trainingsrit op Strava: “Te vroeg voor 100 kilometer”

Remco Evenepoel heeft donderdag zijn eerste trainingsrit gemaakt sinds zijn opgave in de Giro d’Italia. De wereldkampioen werkte rond Ninove een training af van exact 99,5 kilometer. “Het is nog te vroeg voor 100 kilometer”, schreef hij erbij op de trainingsapp Strava.

In totaal zat Evenepoel ruim drie uur op de fiets tijdens zijn trainingsrit vanuit zijn woonplaats Schepdaal. Dinsdag kreeg de kopman van Soudal Quick-Step, die door een positieve coronatest moet opgeven in de Giro, groen licht om de training te hervatten. Eerst moest hij de nodige hartonderzoeken ondergaan.

“Mijn opgave in de Giro is zeker een van de grootste tegenslagen in mijn nog zeer korte carrière”, vertelde Evenepoel eerder deze week. “De wedstrijd verlaten met het coronavirus was een zeer abrupt einde van wat een mooi verhaal had kunnen worden. Zes maanden van volledige voorbereiding, alleen voor deze wedstrijd. Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes weg van huis. Alles ging volgens plan, maar zo gaat sport nu eenmaal.”

