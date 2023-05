Ronde van Zwitserland of Baloise Belgium Tour? Evenepoel hakt binnenkort knoop door

De rentree van Remco Evenepoel zal niet lang op zich laten wachten. De wereldkampioen zal in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) of de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) weer een rugnummer opspelden. Dat heeft Patrick Lefevere, de teammanager van Soudal Quick-Step, laten weten aan Sporza.

Eerder deze week werd al bekend dat Evenepoel weer mag gaan trainen. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step stapte ruim een week geleden uit de Giro d’Italia vanwege een positieve coronatest waar hij flink ziek van werd. Er volgden meerdere hartcontroles, maar nu heeft de Belg groen licht gekregen om weer te trainen.

Over het programma van Evenepoel is nog niets bevestigd, maar Lefevere – die weer terug is in de Ronde van Italië – licht in gesprek met Sporza toch een tipje van de sluier op. “We hebben beslist om alleen maar een programma op te stellen tot en met de nationale kampioenschappen.” Evenepoel trekt volgende week naar La Gleize (een dorpje in de Belgische provincie Luik, red.) voor een stage en daarna wacht de Ronde van Zwitserland of de Baloise Belgium Tour.”

Lefevere herhaalt: geen Tour de France

“Er is druk van Golazo om de Baloise Belgium Tour te rijden, omdat er een etappe voor de deur van Remco passeert. Maar ik heb de indruk dat Remco daar niet gevoelig voor is. Hij zal kiezen wat hij denkt dat het beste is voor hem.” Eind juni volgen dan de Belgische kampioenschappen. Een eerste deelname aan de Tour de France is niet aan de orde. “Tijdens de Tour staat een hoogtestage ingepland om toe te werken naar het WK”, is Lefevere duidelijk.