Remco Evenepoel gaat ‘Luik’ missen: “Maar Giro is de beste keuze” zaterdag 16 mei 2020 om 12:22

Remco Evenepoel heeft de knop intussen kunnen omzetten: niet langer staat hij stil bij hoe het wielervoorjaar er had kunnen uitzien, maar ligt de focus bij de start van de uitgestelde Giro d’Italia. “Een grote ronde is op dit moment belangrijk voor mijn ontwikkeling.”

Bij aanvang van het seizoen had Evenepoel nog zijn zinnen gezet op deelname aan Luik-Bastenaken-Luik, maar nu moet hij nog minstens een jaar geduld hebben. De Waalse klassieker wordt namelijk verreden op 4 oktober, terwijl de Giro d’Italia een dag eerder van start gaat. “Luik zal ik missen met pijn in het hart”, vertelt hij in een interview in Het Nieuwsblad. “Maar binnen de ploeg ging iedereen snel akkoord dat de Giro de beste keuze was. Drie weken koersen om mee te doen voor de eindzege, ik wil weten wat dat is en hoe dat voelt. Voor de komende jaren is dat belangrijk.”

Ook had hij zijn oog laten vallen op het BK, dat ook is uitgesteld en gisteren werd vastgesteld voor 22 september – en daarmee vooralsnog midden in de week van het WK. “Om eerlijk te zijn: ik vind het vrij belachelijk. Al snap ik ook wel dat er in België een verbod op massa-events tot 1 september is. Ik ben er wel mee begaan, want het is een BK dat mij moet liggen: de lokale ronde in Anzegem is vrij zwaar. Maar om dat nu op een dinsdag te leggen tijdens het WK? Wellicht weten we op dit moment nog niet alles en zal ook het WK nog een nieuwe datum krijgen.”

Naar verluidt overweegt de UCI het WK, dat zou worden gehouden in Aigle-Martigny, te verplaatsen naar november én het Midden-Oosten. Evenepoel: “Ik zou het jammer vinden als het Qatar wordt. Het parcours in Zwitserland is mooi. Een zeldzame kans voor klimmers of ronderenners. Voor mij was het ook altijd één van mijn grote doelen. Mocht het niet doorgaan in Zwitserland, dan hoop ik dat ze er een van de volgende jaren op zijn minst terugkomen. In Qatar zal het sowieso een biljartvlak parcours zijn. Als het WK in Qatar doorgaat, betekent dat voor mij focussen op de tijdrit.”

Eddy Merckx

Tot slot reageert Evenepoel op uitspraken van Eddy Merckx. De vijfvoudige Tourwinnaar onderkende onlangs in Belgische media het talent van zijn landgenoot, maar plaatste wel een kritische kanttekening dat ‘hij nog veel boterhammen zal moeten eten’. “Eddy Merckx heeft het recht om iemand op zijn plaats te zeggen”, zegt de Deceuninck-Quick Step-renner. “Kijk naar zijn carrière, daar is niks tussen te krijgen of aan toe te voegen. Ik ga mij er niet druk om maken. Ik weet dat ik goed bezig ben, de ploeg is tevreden met wat ik tot nog toe heb gepresteerd. Dat is het belangrijkste.”