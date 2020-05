Remco Evenepoel houdt vast aan Giro-plannen, geen Luik-Bastenaken-Luik woensdag 6 mei 2020 om 17:44

Remco Evenepoel blijft zich focussen op de Giro d’Italia, zo heeft zijn ploegmanager Patrick Lefevere laten weten in het Canvas-programma Extra Time Koers. Evenepoel zal hierdoor niet aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik, een koers die gelijktijdig met de Giro zal worden verreden.

De 20-jarige Evenepoel hoopte dit jaar deel te nemen aan Luik-Bastenaken-Luik, maar zal nu een jaar langer moeten wachten. De Waalse klassieker zal namelijk worden verreden op zondag 4 oktober, terwijl de Ronde van Italië één dag eerder van start zal gaan. Evenepoel en zijn entourage hebben uiteindelijk gekozen voor de Giro d’Italia.

“Het is jammer dat hij Luik-Bastenaken-Luik niet kan rijden, maar hij is pas twintig jaar oud. Stel je voor dat hij 37 jaar is, dat zou pas erg zijn”, zo vertelt de grote baas van Deceuninck-Quick-Step. Het is nog gissen welke wedstrijden Evenepoel zal betwisten in aanloop naar de Italiaanse ronde.

Op de nieuwe kalender prijken voor de Giro nog wedstrijden als de Ronde van Polen, het Critérium du Dauphiné en Tirreno-Adriatico, terwijl in augustus en september ook nog enkele klassiekers in Italië en Canada op het programma staan.