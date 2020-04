Eddy Merckx: “Mathieu van der Poel kan zelfs de Tour de France winnen” vrijdag 24 april 2020 om 12:46

Eddy Merckx ziet in Mathieu van der Poel een toekomstig Tourwinnaar. Dat vertelt de 74-jarige oud-kampioen in een interview met Het Nieuwsblad. “Van der Poel kan volgens mij alles winnen. Zelfs de Tour de France”, aldus Merckx

Hoewel hij volgens Merckx niet de beste klimmer is, ziet hij wel kansen voor de kleinzoon van zijn voormalig concurrent Raymond Poulidor. “Hij zal tekortkomen in het hooggebergte tegen Pogacar en Bernal, maar als Geraint Thomas de Tour kan winnen, dan kan Van der Poel het ook. Alleen zal hij zich daarvoor meer moeten toeleggen op wegwedstrijden en minder op het mountainbiken. Al mag hij daarover natuurlijk zijn eigen ideeën hebben”, aldus Merckx.

“Evenepoel moet het nog bewijzen”

In België verwacht men veel van Remco Evenepoel. Merckx herkent het talent van de 20-jarige jongeling, maar plaatst wel een kritische kanttekening. “Hij moet het wel nog allemaal bewijzen. Vorig jaar heeft hij San Sebastian gewonnen op een moment in het seizoen dat de rest mogelijk een beetje vermoeid was. Natuurlijk heeft hij veel capaciteiten, maar de weg is nog lang, hoor. Soms lijkt hij te denken dat hij er al is. Als ik hem sommige uitspraken hoor doen… Ik hoop voor hem dat hij het waarmaakt, maar hij zal nog veel boterhammen moeten eten.”

“Liever geen Tour zonder publiek”

Mocht het dit jaar tot een Tour de France komen, dan hoopt Merckx dat deze niet zonder publiek verreden zal worden. “Een Tour de France zonder publiek is gewoon geen Tour de France. Het volk langs de kant maakt toch deel uit van de koers? Begrijp me niet verkeerd, ik hoop ook dat de Tour kan doorgaan. Ik snap dat het voor de renners en de ploegen belangrijk is. Maar voor mij persoonlijk: liever geen Tour dan een Tour zonder publiek. Ik zou dat zielig vinden.”

Hekel aan fietsen

Merckx rijdt zelf ook nog zijn ritjes, al gaat dat niet meer van harte. “Sinds ik in oktober ben gevallen met de fiets, sukkel ik geweldig met mijn heup en mijn rug. Mijn hart is in orde, maar mijn rug is aan het vergaan. Ik had een MRI-scan moeten ondergaan, maar door de uitbraak van het coronavirus kon dat niet meer. Bewegen is goed voor mij, maar door die rug zijn het echt geen plezier-ritjes. Ik fiets nu alleen nog op het vlakke. Sinds mijn val ben ik allergisch geworden voor bergop. Dat is niet meer voor mij. Zo graag ik vroeger in de bergen reed, zo’n hekel heb ik er nu aan gekregen”, stelt hij vast.