‘Remco Evenepoel begint seizoen in Vuelta a San Juan, Giro d’Italia hoofddoel’

Remco Evenepoel zal in de Vuelta a San Juan (22-29 januari) zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 afwerken, zo meldt Het Laatste Nieuws. De regerende wereldkampioen op de weg begon in het verleden al twee keer eerder zijn seizoen op Argentijnse bodem.

Dat Evenepoel zijn wielerjaar zal beginnen in Zuid-Amerika, is niet meteen een grote verrassing. In 2019 en 2020 koos de Belg eveneens voor de Vuelta a San Juan als ‘opstartronde’. In 2019 reed hij er als neoprof zijn eerste wedstrijdkilometers als beroepswielrenner en werd hij negende in het eindklassement. Een jaar later kwam hij terug en wist hij met verve de eindzege veilig te stellen, voor Filippo Ganna en Óscar Sevilla.

Dat was ook meteen de laatste keer dat de Argentijnse wielerronde werd verreden, aangezien de koers in 2021 en 2022 niet kon doorgaan door de coronapandemie. Nu keert de Vuelta a San Juan echter weer terug op de wielerkalender. Eerder werd al duidelijk dat INEOS Grenadiers aan de start zal verschijnen, hoogstwaarschijnlijk met Ganna en Egan Bernal. Ook de Franse formatie TotalEnergies (met Peter Sagan) is van de partij.

Giro d’Italia

De Vuelta a San Juan zal voor Evenepoel de eerste koers zijn in aanloop naar zijn grote voorjaarsdoelen: de Ardennenklassiekers en naar alle waarschijnlijkheid de Giro d’Italia. Het Laatste Nieuws is zeker van de Giro-deelname van Evenepoel, al wil de renner van Soudal-Quick Step zelf nog niet vertellen of hij in 2023 aan de start zal staan van de Giro d’Italia of de Tour de France.