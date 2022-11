Peter Sagan trapt volgend seizoen af in Vuelta a San Juan

Peter Sagan zal het seizoen 2023 beginnen in de Vuelta a San Juan (22-29 januari). De organisatie van de Argentijnse etappewedstrijd maakte zondag bekend dat TotalEnergies aan de start zal verschijnen en bevestigde dat Sagan in de selectie van het Franse team zit.

Het is niet voor het eerst dat de drievoudig wereldkampioen aan de start verschijnt. Ook in 2019 en 2020 kwam hij vroeg in het jaar in actie in de Argentijnse ronde. Een opvallende statistiek: in de veertien etappes die Sagan in de Vuelta a San Juan reed, eindigde hij in totaal tien keer in de top-tien, maar hij wist nog nooit een rit te winnen.

De Vuelta a San Juan, die de afgelopen twee jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis, heeft in 2023 een 2.Pro-status. Eerder kwam al naar buiten dat INEOS Grenadiers voor de rittenkoers naar Argentinië af zal reizen. De deelname van Filippo Ganna is al bevestigd en ook Egan Bernal lijkt aan de start te zullen verschijnen.