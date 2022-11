INEOS-ploegleider Matteo Tosatto: “Bijna zeker dat Bernal start in Vuelta a San Juan”

Eerder deze week werd het al duidelijk dat INEOS Grenadiers zal meedoen aan de Vuelta a San Juan (22 tot en met 29 januari) en Filippo Ganna opstelt. Nu laat Matteo Tosatto, ploegleider bij de Britse ploeg, aan La Gazzetta dello Sport weten dat de kans groot is dat ook Egan Bernal deel zal nemen aan de Argentijnse rittenkoers.

“Het is bijna zeker dat Bernal zal starten in de Vuelta a San Juan, in de warmte van Argentinië”, aldus Tosatto. “Egan moet wat duurvermogen opbouwen en wat wedstrijdritme krijgen, dus ik verwacht dat hij wat kortere rittenkoersen gaat rijden van vijf, zes dagen om wat op te bouwen. De Volta ao Algarve, Ruta del Sol, Volta a la Comunitat Valenciana of de UAE Tour zijn opties.”

Bernal beëindigde het seizoen 2022 – dat door zijn trainingsongeluk aan het begin van het jaar pas begon in augustus – voortijdig om in Colombia een knieoperatie te ondergaan. Al snel daarna zat hij weer op de fiets. Hij was vervolgens aanwezig bij een bijeenkomst van INEOS Grenadiers in Nice, ging daarna twee weken op vakantie in Peru en zal in december het teamtrainingskamp op Mallorca bijwonen.

“Nu de problemen met zijn knie zijn opgelost, zijn alle twijfels weggehaald”, aldus Tosatto. “Hij kon relaxed op vakantie gaan. Hij zag er goed uit, heel vastberaden. In Nice zei hij tegen me: ‘Ik kan het seizoen beginnen zoals ik altijd heb gedaan. Als een echte renner, niet als een geblesseerde renner die denkt aan de pijn die hij voelt. Ik wil terugkomen waar ik voorheen was’.”