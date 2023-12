zondag 3 december 2023 om 08:19

Reinier Honig en Juliet Eickhof pakken Nederlandse derny-titels

Reinier Honig en Juliet Eickhof zijn de nieuwe Nederlandse kampioenen achter de derny. Zaterdag reden zij op de piste van het Velodrome Amsterdam naar de rood-wit-blauwe trui.

Philip Heijnen was er op de 200 meter lange wielerbaan op Sportpark Sloten niet bij om zijn titel van vorig jaar te verdedigen. De renner van ABLOC CT moest door een trainingsstage in Spanje, ter voorbereiding op de Wooning Zesdaagse van Rotterdam en de EK baanwielrennen in januari, het dernykampioenschap aan zich voorbij laten gaan.

Reinier Honig gaf wel acte de présence en reed achter gangmaker Jos Pronk naar zijn tweede Nederlandse derny-titel. Alexander Konijn, die in 2024 uitkomt voor het conti-team van Nice Métropole Côte d’Azur, en Sten Verzijl mochten als tweede en derde mee het podium op. In 2018 was de inmiddels 40-jarige Honig al een keer de beste. Niet alleen achter de lichte motoren geldt hij als een specialist, ook achter de grote motoren was hij al verschillende keren nationaal kampioen.

Bij de vrouwen was Juliet Eickhof de beste. De 22-jarige renster haalde het achter de rug van Peter Möhlmann na een boeiende strijd voor Maaike Brandwagt, die onlangs nog actief was in de UCI Track Champions League. Marjolein van ‘t Geloof pakte de bronzen medaille. Eickhof zegevierde een week geleden op de wielerbaan van Omnisport Apeldoorn ook al in het nationaal kampioenschap omnium.

De titel bij de junioren was voor het 17-jarige talent Stan Smit en gangmaker Christian Kos. Later deze maand, van 27 tot en met 29 december, worden in Omnisport Apeldoorn nog de NK Duur en NK Sprint gehouden.