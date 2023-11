zondag 26 november 2023 om 17:50

Elmar Abma en Juliet Eickhof winnen goud op NK omnium

Elmar Abma is zondag Nederlands kampioen baanwielrennen op het omnium geworden. Voor de 19-jarige renner is het zijn tweede NK-titel op rij op dat onderdeel. Bij de vrouwen ging de Nederlandse titel naar Juliet Eickhof (22).

Abma, die volgend seizoen op de weg uitkomt voor VolkerWessels, vocht in Omnisport Apeldoorn een spannend gevecht uit met Sten Verzijl. De beslissing om de gouden medaille viel uiteindelijk in de laatste sprint, in het voordeel van Abma. Achter de zilveren medaille van Verzijl wist Rik van der Wal derde te worden.

“Er werd vooral naar mij gekeken, maar gelukkig kon ik toch de titel opnieuw behalen. Ik hoop straks het NK in december ook weer sterk te presteren, daar heb ik een soort doel van gemaakt”, reageerde Abma bij CyclingOnline.

‘Ik loerde op een kans’

Juliet Eickhof wist dus het goud te winnen op het NK omnium bij de vrouwen. Zij rekende in Apeldoorn af met Nienke Veenhoven en Lisa van Belle. Een ronde voorsprong van Eickhof in de afsluitende puntenkoers bleek de winnende move. “Eindelijk win ik een baantitel”, zegt ze na afloop. “Ik heb al zo vaak zilver gewonnen.”

“Ik loerde op een kans zeker nadat Nienke in de sprints telkens te sterk was. Na een sprint reed ik door en sloeg ik een kloof en toen moest ik door.”