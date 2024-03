zaterdag 23 maart 2024 om 15:26

Rasmus Søjberg Pedersen zegeviert in Olympia’s Tour na slijtageslag

Rasmus Søjberg Pedersen heeft de vierde etappe van de Olympia’s Tour gewonnen. De Deen van de opleidingsploeg van Decathlon AG2R La Mondiale was de snelste van een groep van ongeveer tien renners. Tim Torn Teutenberg blijft leider.

Op dag vier in de Olympia’s Tour moest er van Gieten naar Ruurlo gereden worden. Dat was goed voor een etappe van 168,2 over – jawel – vlakke wegen. De wind was wel weer aanwezig, waardoor het weer een zware dag werd. Het tempo lag hoog en het peloton scheurde verschillende keren in verschillende stukken.

Gedurende lange tijd reed er een omvangrijke groep van 40 renners aan de leiding, maar op twintig kilometer van de streep kregen we toch weer een grote samensmelting. We leken zo weer op een massasprint af te stevenen. Niets was echter minder waar, want er reed andermaal een groep weg.

Sprint van uitgedunde groep

Tien renners, met daarbij onder meer leider Tim Torn Teutenberg, Timo de Jong en Joshua Giddings, draaiden goed rond. Zo konden zij in Ruurlo strijden voor de zege. Uiteindelijk was het Rasmus Søjberg Pedersen van de opleidingsploeg van Decathlon AG2R La Mondiale die naar de overwinning sprintte. Giddings en Henrik Pedersen legden beslag op plek twee en drie. Teutenberg blijft leider in het algemeen klassement met nog een dag voor de boeg.