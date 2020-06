‘Rally heeft interesse in overname CCC-ploeg’ vrijdag 12 juni 2020 om 17:59

CCC Team is op zoek naar een nieuwe titelsponsor aangezien de huidige hoofdsponsor, schoenenfabrikant CCC, zich na dit seizoen terugtrekt uit die rol. Als we het Italiaanse La Gazzetta dello Sport mogen geloven, heeft het Amerikaanse bedrijf Rally interesse om in te stappen.

“Vooruitkijkend naar 2021 zal CCC niet langer de titelsponsor zijn, dus we zijn nu actief op zoek naar een nieuwe titelsponsor”, waren de woorden van Ochowicz op maandag 8 juni. “We begeven ons in een onzekere tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat er bedrijven zijn die willen investeren in de wielersport vanwege de toenemende populariteit.”

Ochowicz lijkt nu een potentiële nieuwe hoofdsponsor te hebben gevonden in Rally. Het gezondheidsbedrijf kent de wielerwereld van binnenuit, aangezien Rally al lange tijd sponsor is van wielerploeg Rally Cycling. Deze formatie rijdt dit seizoen op een ProTeam-licentie en wist in het verleden renners als Sepp Kuss en Brandon McNulty op te leiden.

Volgens La Gazetta dello Sport zullen Rally en Ochowicz mogelijk snel tot een akkoord komen. Toch moeten er nog wat plooien worden gladgestreken. Zo heeft CCC Team een contract met fietsconstructeur Giant, terwijl Rally een doorlopende verbintenis heeft met Felt. Wat voor consequenties de mogelijke deal heeft voor het PCT-team van Rally, is op dit moment nog ongewis.