Rally Cycling wordt Human Powered Health in 2022

Rally Cycling gaat verder onder de naam Human Powered Health. Zo wil de organisatie achter de Amerikaanse mannen- en vrouwenploeg, Circuit Sport, haar nieuwe wellness-platform in de markt zetten.

De naamsverandering gaat gepaard met de aanvraag van de vrouwentak van de ploeg voor een Women’s WorldTour-licentie en een registratie als Women’s WorldTeam. Met de toetreding tot de Women’s WorldTour wordt de droom verwezenlijkt die tien jaar geleden begon met de oprichting van het vrouwenprogramma, meldt het team in een persbericht. De mannenploeg gaat verder als ProTeam, met de ‘blik gericht op de WorldTour’.

“We zouden deze stap niet kunnen zetten zonder de steun van onze partners en hun gedeelde visie op de toekomst”, zegt Charles Aaron, directeur en oprichter van Circuit Sport, die zo wil bouwen aan de toekomst. “We hebben laten zien dat we in staat zijn om over de hele wereld wielerwedstrijden te winnen, maar wat ons drijft is het creëren van connecties en het sterker maken van mensen.”

Rally Cycling was al behoorlijk actief op de transfermarkt. Zo werden Chad Haga (Team DSM), August Jensen (Delko), Kristian Aasvold (Team Coop), Gage Hecht (Aevolo) en Wessel Krul (SEG Racing Academy) al aangetrokken voor de vrouwenploeg. Mieke Kröger, Evy Kuijpers, Nina Buysman, Marit Raaijmakers, Barbara Malcotti, Henrietta Christie, Kaia Schmid en Makayla MacPherson komen het vrouwenteam versterken.

Introducing Human Powered Health, the future of our program. Learn more 👉 https://t.co/r5uGGIXkGm pic.twitter.com/O61aGVPtBd — Rally Cycling (@HumanPwrdHealth) November 9, 2021