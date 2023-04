Quinten Hermans na Brabantse Pijl: “We holden continu achter de feiten aan”

De voorbije weken reeg Alpecin-Deceuninck de successen aaneen, maar woensdag speelde de Belgische formatie slechts een bijrol in de Brabantse Pijl. Mede-kopman Quinten Hermans, die als elfde over de streep kwam, was na afloop dan ook niet tevreden. “We hebben het een beetje laten liggen”, citeert Het Laatste Nieuws.

“Het was een heel frustrerende wedstrijd”, begint Hermans zijn relaas. “We holden continu achter de feiten aan en misten de slag op de cruciale momenten. Misschien was het aan mij om te reageren toen de beslissing viel, maar ook Rob (Stannard, red.) zat nog vooraan. Het was dus eerder een miscommunicatie. Dat krijg je nogal snel in dit soort weersomstandigheden en met een chaotisch koersverloop. Het is spijtig, want dit was een mooie kans en we hebben het een beetje laten liggen.”

Alpecin-Deceuninck bleef tijdens de koers niet gespaard van pech. Zo was er een valpartij van Xandro Meurisse en opgaves van Gianni Vermeersch en Søren Kragh Andersen. Die laatste bleek nog niet helemaal hersteld van ziekte. “Zo verloren we de controle over de wedstrijd”, is Hermans van mening. “Het was een heel zware en koude dag op de fiets, ik had het toch wat onderschat. De kou werkte in op mijn hartslag en pas in de laatste ronde op het lokale circuit kwam ik er terug door. Ik kan sowieso niet goed tegen de kou, dus dat maakte het extra lastig.”

“Moet beter, maar er komen nog veel kansen”

Hermans slaagde er dus niet in om een hoofdrol te vertolken in de Brabantse Pijl, maar kijkt toch vol vertrouwen naar de komende heuvelklassiekers. “Ik denk wel dat de conditie goed is, we hadden alleen als ploeg iets attenter moeten koersen. Dat moet beter, maar er komen nog veel kansen de komende dagen. Het weer wordt ook beter, dus dat kan mij en de ploeg alleen maar ten goede komen.”