Quinten Hermans klaar voor glansrol in Brabantse Pijl: “Verwacht een open koers”

Geen Mathieu van der Poel vandaag in de Brabantse Pijl, maar Alpecin-Deceuninck heeft met Søren Kragh Andersen en Quinten Hermans alsnog twee serieuze kanshebbers in de gelederen. Hermans hoopt in de midweekse klassieker een hoofdrol te vertolken.

Voor Hermans begint nu een zeer belangrijke wielerperiode, want na de Brabantse Pijl volgen nog de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De 27-jarige coureur liet – in aanloop naar de heuvelklassiekers – weinig aan het toeval over. Hermans liet er de Vlaamse wedstrijden deels voor schieten en liet in de Ronde van het Baskenland niet het achterste van zijn tong zien.

“Ik haal vertrouwen uit het feit dat de aanpak – een lange hoogtestage in Denía – uitstekend heeft gewerkt bij de Vlaamse kern”, legt Hermans uit in gesprek met Het Nieuwsblad. “Ik heb hetzelfde schema gevolgd als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, alleen drie weken later. Zoals zij Tirreno-Adriatico reden, heb ik het Baskenland kunnen doen. De trainingsaanpak is individueel, maar tegelijkertijd volgen we hetzelfde traject om die topvorm te bereiken.”

Hermans probeerde de Ronde van het Baskenland op een ‘economische manier’ uit te rijden. “Sommige dagen waren eco days. Ik ben niet voor niets de afgelopen twee jaar ziek geworden tijdens of na Baskenland. Wie daar meedoet voor de prijzen, betaalt de tol in de klassiekers. Je moet gewoon enkele dagen met de rem op rijden om top te zijn in de klassiekers.”

De Belg kijkt met vertrouwen uit naar de komende weken. “Ik weet dat ik er alles voor heb gedaan om goed te zijn de twee komende weken. Als dan straks blijkt dat ikzelf en wij als ploeg geklopt worden door iemand die sterker is, dan moeten we ons daar bij neerleggen. Ik verwacht in de Brabantse Pijl een open wedstrijd. Er staat niet één ploeg aan de start met een uitgesproken kopman. Natuurlijk win ik graag zelf, maar ik beschouw me niet als de topfavoriet. Het belangrijkste is dat de ploeg wint.”