Hermans hoopt ‘ein-de-lijk’ eerste Tour te rijden: “Benader niveau van vorig jaar”

Quinten Hermans is momenteel actief in de Ronde van Zwitserland. Hij hoopt zich daar in de Tourploeg van Alpecin-Deceuninck te fietsen. “Het zou inderdaad fijn zijn om ein-de-lijk mijn eerste Tour te rijden”, zegt de 27-jarige renner in gesprek met Het Nieuwsblad.

Vorig jaar verwachtte Hermans, toen nog in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert, zijn debuut in de Tour al te zullen maken. Kort voor het Grand Départ in Kopenhagen kreeg hij van ploegmanager Aike Visbeek echter te horen dat hij toch niet mee mocht. Dat had alles te maken met de aankondiging van Hermans dat hij na het seizoen zou overstappen naar Alpecin-Deceuninck.

Met dat team is hij onlangs op hoogtestage geweest in voorbereiding op de Tour 2023. “We waren met tien jongens in het Franse skioord La Plagne die de hele voorbereiding hebben meegemaakt, want er kan altijd nog wel iemand uitvallen voor de Grand Départ. Vandaar dat er allicht nog om één plekje zal worden gevochten. Wie er uiteindelijk mee mag en wie nog afvalt, zal afhangen van hoe de ploegleiding de Tour tactisch wil aanpakken. Het antwoord op de vraag hoe we de meeste ritten kunnen winnen, zal daarbij doorslaggevend zijn.”

Als Hermans niet geselecteerd wordt voor de Tour, gaat hij met vakantie, vertelt hij. “Maar dan zou ik wel willen dat ze het me op tijd zeggen. Niet zoals het me vorig jaar is vergaan. Mijn Tourdebuut maken, zou veel betekenen voor mij. Ik denk dat ik nu opnieuw het niveau benader waarmee ik vorig jaar rond deze tijd van het jaar rondreed.” In juni 2022 won Hermans de koninginnenrit van de Ronde van België.

Eerste ritten van de Tour

Hermans heeft vooral de eerste twee ritten van de Tour de France, die plaatsvinden in het Baskenland, al nauwkeurig bestudeerd. “Het belooft echt een zware Tour te worden, en dat al van bij het prille begin. Ritten één en twee zijn lastig. De Jaizkibel, die op ons wacht in de tweede etappe, heb ik meermaals bedwongen. Dat is echt wel een pittige klim, al kunnen ook mannen als Mathieu (van der Poel, red.) die overleven.”