Qhubeka ASSOS rekent in UAE Tour op Nizzolo en debutant Lindeman

Bert-Jan Lindeman zal in de UAE Tour zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken voor zijn nieuwe werkgever Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse formatie rekent verder onder meer op Europees kampioen Giacomo Nizzolo en klimgeit Domenico Pozzivovo.

De 31-jarige Lindeman kwam de voorbije seizoenen uit voor Jumbo-Visma, maar koerst dit jaar dus in Zuid-Afrikaanse loondienst. De vraag is of de Nederlander de vrijheid krijgt om zijn eigen ding te doen, aangezien Qhubeka ASSOS ook Europees kampioen Nizzolo in de gelederen heeft.

De pijlsnelle Italiaan begon uitstekend aan het seizoen met ereplaatsen in de Ster van Bessèges en winst in de Clásica de Almería. Nizzolo lijkt de aangewezen renner om een etappe te winnen namens Qhubeka ASSOS, al is hij zeker niet de enige rappe man binnen de selectie. De ploeg rekent namelijk ook op Matteo Pelucchi en Max Walscheid.

De inmiddels 38-jarige Pozzovivo zal dan weer hopen op een goed klassement. Vorig jaar eindigde de kleine Italiaan nog als veertiende in de UAE Tour. Voor Harry Tanfield en Lasse Norman Hansen is het de eerste wedstrijd voor Qhubeka ASSOS.

Selectie Qhubeka ASSOS voor UAE Tour (21-27 februari)

Lasse Norman Hansen

Bert-Jan Lindeman

Giacomo Nizzolo

Matteo Pelucchi

Domenico Pozzivovo

Harry Tanfield

Max Walscheid

Groupama-FDJ met vrijbuitersploeg naar UAE Tour

Groupama-FDJ heeft ook zijn selectie op papier voor de UAE Tour. De Franse formatie van manager Marc Madiot rekent op Matteo Badilatti, William Bonnett, Alexys Brunel, Matthieu Ladagnous, Oliver Le Gac, Anthony Roux en Attila Valter. Groupama-FDJ begint met andere woorden zonder duidelijke kopman aan de ronde.

Badilatti en vooral Valter zijn renners om in de gaten te houden voor een goed klassement. De beloftevolle Hongaar werd vorig jaar al knap tiende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Gran Piemonte en 27ste in de Giro d’Italia. De Zwitser Badilatti reed vorig jaar nog top 5-noteringen in de Sibiu Cycling Tour en de Ronde van Hongarije.

Selectie Groupama-FDJ voor UAE Tour (21-27 februari)

Matteo Badilatti

William Bonnett

Alexys Brunel

Matthieu Ladagnous

Oliver Le Gac

Anthony Roux

Attila Valter