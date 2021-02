Voorbeschouwing: UAE Tour 2021

In Europa draait het wielercircus inmiddels alweer op behoorlijke toeren, maar op zondag 21 februari begint in het Midden-Oosten ook de UAE Tour. Deze rittenkoers door de Verenigde Arabische Emiraten biedt genoeg kansen voor sprinters en klimmers en heeft een deelnemersveld om de vingers bij af te likken. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In het Midden-Oosten weet men inmiddels wel hoe je een wielerwedstrijd moet organiseren. Denk alleen al aan de Tour of Qatar, dat voor veel klassiekerspecialisten en snelheidsduivels een ideale voorbereidingskoers was op de nog belangrijkere voorjaarswedstrijden. Voor de wat meer klimmende types in het peloton is de Tour of Oman normaal gesproken een gedegen voorbereidingsrondje voor al wat nog moet komen. En dan hebben we nog de UAE Tour.

De historie van de UAE Tour is vrij kort. Wat heet, voor de eerste editie hoeven we maar twee jaar terug in de tijd. De meerdaagse wielerkoers zag pas het levenslicht na een samensmelting tussen de Dubai Tour (een koers voor sprinters) en de Abu Dhabi Tour (een wedstrijd waar klimmers goed tot hun recht komen). Die rondes zagen in respectievelijk 2014 en 2015 het levenslicht, maar op een gegeven moment werd er overgegaan tot een fusie.

In de Dubai Tour konden de sprinters zich jarenlang uitleven en dus zien we rappe mannen als Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani op de erelijst staan. In de Abu Dhabi Tour werden de renners al vanaf het begin geconfronteerd met een van de zwaarste beklimmingen in de Verenigde Arabische Emiraten, Jebel Hafeet, en dit gaf Esteban Chaves, Tanel Kangert, Rui Costa en Alejandro Valverde de mogelijkheid om het eindklassement te winnen.

De mensen achter de Dubai en Abu Dhabi Tour droomden echter van meer en wilden een ronde op poten zetten voor zowel sprinters als klimmers. Door de handen ineen te slaan was de geboorte van de UAE Tour een feit en op zondag begint alweer de derde editie van de gefuseerde rittenkoers. De ronde kreeg van de UCI een plek in de WorldTour en is voor sprinters, klassiekerrenners én klimmers een belangrijke graadmeter in aanloop naar het verdere voorjaar.

In de eerste editie waren de mannen van Jumbo-Visma uitermate succesvol, met dank aan Primož Roglič. De Sloveen begon uitstekend aan de ronde door samen met zijn teamgenoten de snelste tijd neer te zetten in de inleidende ploegentijdrit. De ritten voor de sprinters werden netjes verdeeld onder Fernando Gaviria, Elia Viviani en Sam Bennett, terwijl Roglič de beste zaken deed in de twee bergetappes. Op Jebel Jais wist hij zelfs de kers op de taart te zetten.

Na de zege van Roglič in 2019 was Adam Yates een jaar later de winnaar van de tweede editie van de UAE Tour. Ook de Brit bleek bergop onaantastbaar en wist zo heel wat wereldtoppers achter zich te houden. Yates is er ook dit jaar weer bij en maakt uiteraard deel uit van het kransje kanshebbers voor de eindzege.

Laatste winnaars UAE Tour

2020: Adam Yates

2019: Primož Roglič

Vorig jaar

Het coronavirus was al bezig met een behoorlijke opmars vanuit China, maar de tweede editie van de UAE Tour werd eind februari gewoon op gang geschoten. De openingsetappe draaide uit op een massasprint en daarin bleek de Duitser Pascal Ackermann over de snelste benen te beschikken. De renner van BORA-hansgrohe wist Caleb Ewan en Rudy Barbier van de zege te houden, Dylan Groenewegen kwam toen nog niet verder dan een vierde stek.

In de tweede etappe zagen we opnieuw een duel tussen de snelle mannen, maar dan wel na een compleet andere finale. Op dag twee trokken de renners namelijk naar de beruchte Hatta Dam, een klimmetje van zo’n 300 meter met stroken tot liefst 17%. ‘Kort maar krachtig’ was het devies en dit bleek spek naar de bek van Caleb Ewan, die na een titanenstrijd met Sam Bennett als eerste over de streep wist te komen. De meeste topfavorieten finishten in elkaars buurt.

Voor de klassementsrenners was het zaak om geen onnodige seconden te verliezen op de Hatta Dam, want op Jebel Hafeet moest de eerste beslissing vallen in de strijd om de eindzege. Alhoewel, eerste beslissing? Adam Yates wist op de ruim tien kilometer lange slotklim al meteen zijn concurrenten voor de eindzege in de vernieling te fietsen. De Brit van Mitchelton-Scott beschikte die dag over wonderbenen en reed topfavoriet Tadej Pogačar op meer dan één minuut.

De eerste klap is een daalder waard, zo luidt het bekende spreekwoord, maar de eerste klap van Yates leverde al meteen de jackpot op. In de tweede en laatste bergetappe naar (opnieuw) Jebel Hafeet hoefde de Brit alleen maar de boel te controleren en enkele speldenprikken van Pogačar onschadelijk te maken. Yates deed dit met verve en was zegezeker. Dylan Groenewegen won tussen al het klassementsgeweld door nog een etappe voor Jumbo-Visma.

Yates moest na de laatste bergrit eigenlijk nog twee vlakke etappes afwerken, maar de UAE Tour werd na de vijfde rit halsoverkop stilgelegd na een corona-uitbraak in het peloton. Yates werd dan maar uitgeroepen tot eindwinnaar en bijna alle renners zaten vervolgens twee weken vast op een hotelkamer, aangezien niemand naar huis mocht uit angst voor een verdere verspreiding van het virus. De besmette Fernando Gaviria lag zelfs een tijdje in het ziekenhuis.

Chaos troef, met andere woorden. De UAE Tour was toentertijd een van de eerste koersen die te maken kregen met de gevolgen van het coronavirus. Het bleek ook meteen een van de laatste wedstrijden voor de coronastop.

Eindklassement UAE Tour 2020

1. Adam Yates (Mitchelton-Scott) in 20u35m04s

2. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 1m01s

3. Alexey Lutsenko (Astana) op 1m33s

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m48s

5. Rafal Majka (BORA-hansgrohe) op 2m11s

Volledige uitslag

Parcours

In vergelijking met vorig jaar valt op dat de beruchte Hatta Dam uit het parcours is gehaald. Dit korte maar steile klimmetje was de afgelopen jaren vaste prik in de UAE Tour. De renners trekken dit jaar wel gewoon weer naar Jebel Hafeet en ook de beklimming van Jebel Jais is weer terug in het parcours. Ook staat er voor het eerst een individuele tijdrit op het menu. De UAE Tour telt zeven etappes.

De UAE Tour lijkt jaar een waar sprintersparadijs met liefst vier vlakke etappes. Het is dus niet zo gek dat de meeste topsprinters aan de start staan van deze wedstrijd, met onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett, Fernando Gaviria en Pascal Ackermann. De klimmers zullen dan weer de etappes naar Jebel Hafeet en Jebel Jais met rood hebben omcirkeld in hun agenda. Ook niet onbelangrijk: in deze ronde wordt er gewerkt met bonificatieseconden.

Zondag 21 februari, etappe 1: Al Ruwais – Al Mirfa (177 km)

De openingsetappe vertrekt vanuit Al Ruwais, een hypermodern complex van raffinaderijen dat langzaam uitgroeit tot een heuse stad. Het is gelegen aan de Perzische Golf en de coureurs koersen eigenlijk de hele dag evenredig aan het water. De finish is gelegen in een bescheiden kustplaatsje genaamd Al Mirfa.

Er valt verder niet zoveel te vertellen over de etappe: die is biljartvlak en nodigt uit tot een eerste massasprint in deze UAE Tour. Na iets meer dan honderd kilometer krijgen de renners al de gelegenheid om de laatste kilometers en de finishstrook goed te verkennen, aangezien het peloton dan voor het eerst door Al Mirfa rijdt. Vervolgens staan er nog vier rondjes van goed 19 kilometer op het programma.

Start: 12.25 uur / / 9.25 uur

Finish: 16.30 uur / / 13.30 uur

Maandag 22 februari, etappe 2: Al Hudayriyat Island – Al Hudayriyat Island (12 km, ITT)

Op dag twee zullen de eerste echte verschillen worden opgetekend in het klassement, met een biljartvlakke individuele tijdrit van twaalf kilometer op Al Hudayriyat Island. Net als twee jaar geleden overigens, maar het ging in de eerste editie van de UAE Tour nog om een ploegentijdrit, gewonnen door de mannen van Jumbo-Visma.

De individuele beproeving tegen de klok is echt iets voor de pure specialisten die in staat zijn om een enorme versnelling rond te draaien. Het is vlak, vlakker, vlakst en er zijn onderweg nauwelijks bochten of andere verraderlijke punten. Na zeven kilometer worden de tussentijden doorgegeven. Wie klopt hier in vredesnaam Filippo Ganna?

Start eerste renner: n.t.b. / / n.t.b.

Finish laatste renner: 16.30 uur / / 13.30 uur

Dinsdag 23 februari, etappe 3: Strata Manufacturing – Jebel Hafeet (166 km)

De pure klimmers moeten waarschijnlijk een gevoelige tik incasseren in de individuele tijdrit van maandag, maar een dag later krijgen de lichtgewichten een kans om verloren tijd goed te maken. De derde etappe finisht na een vlakke aanloop namelijk op de top van Jebel Hafeet, inmiddels een terugkerende scherprechter in de UAE Tour.

Na een lange en waarschijnlijk snikhete tocht door de woestijn moeten de renners met nog 10,8 kilometer te gaan plots een stuk kleiner schakelen. De driebaansweg stijgt aan een gemiddelde van 6,6%, maar dit is slechts een gemiddelde. Onderweg kruipen de percentages naar de 10% en op iets minder dan drie kilometer van de top piekt het wegdek aan 11%.

Na deze pittige passage vlakt de klim weer wat af en krijgen de verzuurde benen wat respijt tijdens een dalende strook. In de weer vervelend oplopende laatste kilometer is het nog oppassen geblazen voor een scherpe bocht in de laatste 150 meter, mocht er nog een elitesprintje plaatsvinden voor de ritzege. Adam Yates en Tadej Pogačar wonnen vorig jaar op Jebel Hafeet.

Start: 12.25 uur / / 9.25 uur

Finish: 17.00 uur / / 13.00 uur

Woensdag 24 februari, etappe 4: Al Marjan Island – Al Marjan Island (204 km)

Na twee dagen voor de klassementsrenners is het op woensdag weer tijd voor een nieuwe sprintconfrontatie tussen kleppers als Ewan, Bennett en Gaviria. De vierde etappe speelt zich af op Al Marjan Island, een emiraat dat nog nooit de finish van een UAE-etappe mocht organiseren, maar al wel tweemaal de Dubai Tour mocht verwelkomen.

Beide keren werd dat overigens een sprint. Elia Viviani en Marcel Kittel kwamen toen als winnaars uit de bus en ook nu moeten we kijken naar de snelle mannen in het peloton. Het is misschien wel een ideaal moment voor Viviani om zijn eerste en o zo langverwachte zege voor Cofidis te boeken. Maar of dat ook zal lukken, is een tweede…

Start: 11.45 uur / / 8.45 uur

Finish: 16.30 uur / / 13.30 uur

Donderdag 25 februari, etappe 5: Fujairah – Jebel Jais (170 km)

Op zaterdag 27 februari eindigt de derde editie van de UAE Tour met de zevende en laatste etappe, maar de beslissing voor de eindzege zal zonder enige twijfel vallen in rit vijf. Jebel Jais (in 2019 won Roglič op deze klim) is weer terug in het parcours en dat hebben de renners geweten ook. Na de start in Fujairah steken ze het noordelijke deel van het Arabische schiereiland over.

De aanloop naar de slotklim is, in tegenstelling tot de etappe naar Jebel Hafeet, verre van vlak. Eigenlijk loopt het vanuit de start al lichtjes bergop richting de eerste tussensprint van de dag na meer dan dertig kilometer koers. En ook in het vervolg van de etappe gaat het op en af, maar de wedstrijd zal pas ontploffen op de flanken van de slotklim.

Jebel Jais, niet zo ver van de grens met Oman, is maar liefst twintig kilometer lang, maar wel een echte loper met een gemiddeld stijgingspercentage van zo’n 5%. Het tweede deel van de klim is wel iets lastiger, met een steile passage van 9% in de laatste twee kilometer. De renners koersen overigens niet helemaal naar de top van Jebel Jais, maar stoppen bij een hoogte van 1.491 meter.

Start: 12.05 uur / / 9.05 uur

Finish: 16.30 uur / / 13.30 uur

Vrijdag 26 februari, etappe 6: Deira Island – Palm Jumeirah Atlantis (168 km)

De voorlaatste etappe speelt zich helemaal af in het emiraat Dubai. Op Deira Island verzamelen de renners zich voor de start. Deira Island is een luxueus project bij de kust van Deira dat via een brug met het vasteland is verbonden. Van daaruit trekken de renners verder door de woestijn van Dubai, over relatief vlakke wegen, richting Palm Jumeirah Island.

Op het palmboomvormige eiland, bekend vanwege zijn chique hotels, hoge torenflats en fijne maar peperdure eettentjes, finishte de Abu Dhabi Tour al meermaals. Elia Viviani was er twee keer succesvol en ook Dylan Groenewegen en Marcel Kittel wonnen eens op het eiland. Wie is in 2021 de snelste man op twee wielen?

Start: 12.35 uur / / 9.35 uur

Finish: 16.30 uur / / 13.30 uur

Zaterdag 27 februari, etappe 7: Yas Mall – Abu Dhabi Breakwater (147 km)

De slotetappe van de UAE Tour 2021 zal vermoedelijk eindigen in een massasprint. Aan Abu Dhabi de eer om op zaterdag 27 februari de slotrit te organiseren. Het beginpunt is Yas Island, iets ten noorden van de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De ronde kent zijn besluit nabij Abu Dhabi Breakwater.

Tussen start en finish liggen amper veertig kilometer, maar toch is de organisatie er nog in geslaagd om een etappe van bijna 150 kilometer uit te tekenen. Dit komt omdat de renners een lange ronde ten noorden en zuiden van Yas Island afleggen. Wie volgt Fernando Gaviria op nabij Abu Dhabi Breakwater, die hier in 2019 naar de zege wist te sprinten?

Start: 13.05 uur / / 10.05 uur

Finish: 16.30 uur / / 13.30 uur

Favorieten

Ook dit jaar kan de organisatie van de UAE Tour weer rekenen op een fantastisch deelnemersveld. Heel wat kleppers op rondegebied, topsprinters en klassiekerspecialisten hebben besloten om af te zakken naar het Midden-Oosten. Het deelnemersveld bestaat uit alle negentien WorldTour-formaties én Alpecin-Fenix. De ploeg van Mathieu van der Poel is als beste ProTeam van vorig seizoen ook zeker van startrecht.

Er staan meerdere sterrenformaties aan het vertrek in de Verenigde Arabische Emiraten, maar thuisformatie UAE Emirates spant misschien wel de kroon. De meeste ogen zijn gericht op Tourwinnaar Tadej Pogačar, de nummer twee van vorig jaar, maar vergeet niet dat ook Rafał Majka en Davide Formolo een aardig potje kunnen klimmen. Zo werd de ervaren Pool in de laatste editie van de UAE Tour nog keurig vijfde in het algemeen klassement.

Voor Pogačar is het zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar de nog altijd erg jonge Sloveen heeft normaal geen tijd nodig om warm te draaien. Vorig jaar wist hij namelijk zijn eerste wielerkoers (de Ronde van Valencia) met glans te winnen. Dat belooft voor de komende dagen! Ook niet onbelangrijk: Pogačar heeft een heel goede tijdrit in zijn benen. Vraag dat maar aan zijn landgenoot Primož Roglič, al krijgen ze in de VAE een biljartvlakke tijdrit voorgeschoteld.

De kopman van UAE Emirates zal het wel moeten opnemen tegen zijn kwelgeest van vorig jaar: Adam Yates. De Brit maakte twaalf maanden geleden enorm veel indruk bergop. Yates wist toen in de eerste bergetappe naar Jebel Hafeet meer dan een minuut weg te rijden van Pogačar, die later in het seizoen geen dergelijke nederlaag bergop meer hoefde te incasseren. De Britse titelverdediger hoopt nu de UAE Tour te winnen in dienst van zijn nieuwe werkgever INEOS Grenadiers.

Aan steun geen gebrek voor Yates, aangezien INEOS Grenadiers ook rekent op (mede)nieuwkomer Daniel Felipe Martínez, man-in-vorm Iván Sosa en een sterke beer als Filippo Ganna. Mocht Yates om wat voor reden dan ook wegvallen in de top van het klassement, dan is Martínez zeker in staat om voor de eindzege te strijden. Sosa zal de lijn willen doortrekken van de Tour de La Provence, maar verliest normaal gesproken wel erg veel tijd tegen de klok.

Een andere formatie om in de gaten te houden, komt niet geheel toevallig ook uit het Midden-Oosten: Bahrain Victorious. Met Wout Poels en Jack Haig beschikt het team over twee kandidaat-eindwinnaars. Poels reed eerder dit jaar al de Tour de La Provence en eindigde knap als vierde in het klassement. De Limburgse klimmer is er dus helemaal klaar voor en heeft bovendien een goede tijdrit in de benen. Ook Haig kwam in actie in de Provence en liet zich eveneens opmerken met een zevende plaats op de Mont Ventoux. Wie wint straks de interne concurrentiestrijd?

Een andere renner om in de gaten te houden is, zeker na zijn voorbije Giro d’Italia, João Almeida. Klimmen, sprinten, tijdrijden, bonificatieseconden sprokkelen: de Portugees van Deceuninck-Quick-Step kon het allemaal in de Italiaanse ronde. Het maakt van hem een zeer gevaarlijke klant voor deze UAE Tour. Als Almeida erin slaagt om een uitstekende tijdrit af te werken, wie gaat hem dan lossen op Jebel Hafeet en Jebel Jais?

Emanuel Buchmann, wellicht? Alhoewel, de Duitse kopman van BORA-hansgrohe moet het vooral hebben van een gelijkmatig tempo en staat niet echt te boek als een aanvaller. Toch is het niet verstandig om de kansen van Buchmann te minimaliseren, aangezien hij wel een goede tijdrit in de benen heeft en bijzonder taai is. Als de wat meer explosieve klimmers als Pogačar en Yates een slechte dag hebben, is Buchmann wellicht de eerste om toe te slaan.

Over BORA-hansgrohe gesproken: ook Patrick Konrad zal toch stilletjes dromen van de eindzege in de UAE Tour. De Oostenrijkse klimmer is geen veelwinnaar, verre van dat, maar is wel uitstekend aan het seizoen begonnen met een vijfde plek in de Tour de La Provence. “Ik denk dat ik op de goede weg ben richting de UAE Tour en hoop nóg beter te worden”, zo liet Konrad weten na de koninginnenrit in de Provence met aankomst op de Mont Ventoux.

Op papier is Sepp Kuss een van de beste klimmers in dit peloton, maar het probleem is dat de Amerikaan wat minder bedreven is in het tijdrijden. Nu is de kanttekening wel dat de renner van Jumbo-Visma nog maar weinig tijdritten met inzet heeft gereden en dus is de vraag wat hij kan als hij een klassement te verdedigen heeft. Verder is Kuss niet iemand die uit de startblokken schiet, zo vroeg in het seizoen, maar hij mag dit keer volledig zijn eigen kans gaan.

De laatste renner die in aanmerking komt voor een ster is Alexey Lutsenko. De lepe Kazach eindigde vorig jaar knap als derde in de VAE-rittenkoers, achter Yates en Pogačar. In de Tour de La Provence was het nog niet veel soeps met Lutsenko, maar de 28-jarige allrounder heeft daar wel de kans gehad om zich in vorm te rijden voor de UAE Tour. Werpt dit straks zijn vruchten af? Een aantal outsiders kan ook niet onbenoemd blijven.

In een iets minder sterk bezette rittenkoers komen Sergio Higuita en Rigoberto Urán (EF Education Nippo) altijd in aanmerking voor sterren, maar nu vallen ze net buiten de boot. Let verder op Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step), Attila Valter (Groupama-FDJ), Jan Hirt en Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), de talentvolle Mark Donovan (Team DSM) en Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling). En wat kunnen wielergrootheden Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali?

Vanuit Belgisch oogpunt is het uitkijken naar de prestaties van Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). En wat kunnen Jonas Vingegaard en Chris Harper namens Jumbo-Visma en Rubén Fernández in dienst van Cofidis? Tot slot staan we nog even stil bij een viervoudig Tourwinnaar.

Voor Chris Froome begint in de VAE een nieuwe periode in het tenue van Israel Start-Up Nation. Wat mogen we nog verwachten de 35-jarige Brit? “Ik ben er zeker van dat het revalidatieproces nu achter me ligt”, is Froome zelf optimistisch.

Sprinters

De rappe mannen zakken massaal af naar de Verenigde Arabische Emiraten, wat ook niet zo gek is aangezien er vier vlakke etappes in het parcours zijn opgenomen. En dus is het uitkijken naar een duel tussen topsprinters Caleb Ewan (Lotto Soudal), Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), Fernando Gaviria (UAE Emirates) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step). Ze wonnen allemaal al eens een etappe in de UAE Tour, maar wie is ditmaal de grote slokop?

Er staan ook heel wat sprinters van de tweede lijn aan het vertrek, al doen we Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) en Elia Viviani (Cofidis) misschien wel wat te kort met een dergelijke kwalificatie. Giacomo Nizzolo hoort zeker tot het kransje topsprinters in deze UAE Tour. De Europese kampioen liet in de Clásica de Almería al zien over uitstekende en vooral razendsnelle benen te beschikken. Een ritzege behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden voor de Italiaan.

Ook Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) is een gevaarlijke klant in een sprint. De aalvlugge Duitser won een week geleden nog de slotetappe in de Tour de La Provence. Ook Martin Laas, Attilio Viviani, Riccardo Minali, Yevgeniy Gidich, André Greipel, Jumbo-Visma-nieuwkomer David Dekker, Luka Mezgec, Kaden Groves, Matteo Pelucchi, Cees Bol, Alberto Dainese en Matteo Moschetti zijn gevaarlijk bij een eventuele spurt.

We sluiten deze voorbeschouwing af met Mathieu van der Poel. Het is voor de Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix zijn eerste wegkoers van het seizoen en de eerste wedstrijd sinds zijn gouden WK-veldritrace in Oostende. Voor Van der Poel is de UAE Tour naar eigen zeggen een betere voorbereidingskoers op latere doelen in het voorjaar. Voor de Nederlander is het jammer dat de Hatta Dam-etappe ontbreekt in het parcours, maar wellicht mengt MVDP zich nog in de sprints.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Adam Yates, Wout Poels

** João Almeida, Jack Haig, Emanuel Buchmann

* Daniel Felipe Martínez, Iván Sosa, Sepp Kuss, Alexey Lutsenko

Weer en TV

In de Verenigde-Arabische Emiraten is het vrijwel altijd (vrij) warm en droog en dat zal dit jaar niet anders zijn. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de 25 graden Celsius. Wel is het in het Midden-Oosten altijd oppassen of er wind staat en welke richting die uitblaast.

De UAE Tour is ook dit jaar weer live te volgen via Eurosport, de online-kanalen van Eurosport en GCN Racing.