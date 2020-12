Qhubeka ASSOS lijft drie nieuwe rekruten in

Qhubeka ASSOS heeft drie nieuwe renners aangekondigd voor komend seizoen. Connor Brown maakt de overstap naar de WorldTour vanuit de continentale ploeg van NTT. Harry Tanfield en Emil Vinjebo zijn nieuwkomers in de organisatie van Douglas Ryder.

De 22-jarige Connor Brown, die zowel de Nieuw-Zeelandse als de Zuid-Afrikaanse nationaliteit draagt, reed de voorbij twee jaar voor de opleidingsploeg. In 2019 won hij een rit in de Tour de Limpopo. Dit jaar werd hij derde in de voorlaatste etappe van de Giro d’Italia U23. Genoeg adelbrieven om hem de kans te geven om zijn carrière voort te zetten in de WorldTour.

“Zo lang ik me kan herinneren droom ik al van de WorldTour en deze droom is eindelijk uitgekomen. De afgelopen twee jaar bij de opleidingsploeg waren heel bijzonder, het perfecte opstapje voor de volgende stap in mijn carrière. Ik wil Doug Ryder en het team bedanken voor het vertrouwen en deze kans”, zegt Brown in het persbericht.

Ook voor Emil Vinjebo betekent het zijn eerste contract op WorldTour-niveau, iets waar de 26-jarige Deen vanzelfsprekend erg blij mee is. “Dit contract is precies waar ik al die jaren voor heb getraind. Ik kijk er naar uit om samen te kunnen werken met Lars Michaelsen, iemand die ik bewonder en respecteer.”

Harry Tanfield had zich al verzoend met een stap terug, nadat hij aan het einde van het seizoen geen nieuw contract kreeg bij AG2R La Mondiale. Hij had al getekend bij Ribble Weldtite, tot Qhubeka ASSOS om de hoek kwam zetten. Ook de Brit zegt in het persbericht uit te kijken naar dit nieuwe avontuur. “Ik bewonder het ethos van de ploeg en het werk met Qhubeka zeer”, zegt Tanfield daarnaast.