Bas Tietema heeft eerste zes namen voor zijn profploeg op papier

Bas Tietema is samen met zijn YouTube-kameraden Josse Wester en Devin van der Wiel achter de schermen druk bezig met het opzetten van een nieuwe Nederlandse profploeg. Er zijn inmiddels zes renners gecontracteerd en naar verluidt haakt ook bettingpartij Unibet aan als sponsor, laten meerdere bronnen aan WielerFlits weten. Hugo Haak is genoemd als ploegleider.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Komend seizoen maakt Team Tietema naar alle verwachting zijn debuut als Continental-team. Die licentie is nog niet aangevraagd, maar ook daar zijn de mannen druk mee bezig. Het is de bedoeling dat het team een voornamelijk Noord-Europees, enkelzijdig programma gaat rijden.

Er staan met name veel Belgische UCI .1- en .Pro-koersen op het wensenlijstje. Er is door Tietema onder andere al meermaals gesproken met organisator Flanders Classics, dat in het verleden al gecharmeerd was van het YouTube-project.

Zestal vastgelegd

De 27-jarige Zwollenaar gaat zelf ook voor zijn nieuwe team rijden, nadat hij bij zijn huidige profploeg Bingoal-Pauwels Sauzen-WB besloot te vertrekken. Naast hem zijn ook Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt), Martijn Budding (Riwal), Joren Bloem, de Nederlandse Tsjech Tomáš Kopecký (beiden ABLOC) en de Brit Harry Tanfield (Ribble Weldtite) vastgelegd.

Tietema is nog druk met de rest van de invulling van zijn ploeg, maar dat hebben ze bewust uit de media geprobeerd te houden. In 2023 is het de bedoeling om nog uit te komen op Continental-niveau, om dan in 2024 de opstap naar een ProTeam te maken. Met die belofte én financiële middelen zijn de eerste renners ook vastgelegd.