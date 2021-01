‘Qhubeka ASSOS haalt ex-prof Missaglia in huis als vertrouwenspersoon Aru’

Fabio Aru zal binnenkort zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken in het tenue van Team Qhubeka ASSOS. De Zuid-Afrikaanse formatie hoopt de Italiaanse klimmer zo goed mogelijk op te vangen en heeft dan ook besloten om Gabriele Missaglia op te nemen in de technische staf.

De ex-profwielrenner is volgens Tuttobiciweb de nieuwe ploegleider van Qhubeka ASSOS, maar bovenal de vertrouwenspersoon van Aru. ‘Missaglia zal Aru van dichtbij volgen en bijstaan bij zijn terugkeer naar het hoogste niveau’, zo schrijft de Italiaanse wielersite Tuttobiciweb.

Missaglia was de voorbije jaren ploegleider bij CCC, maar de Poolse formatie is inmiddels verdwenen uit het wielerpeloton. De inmiddels 50-jarige Italiaan kwam als renner uit voor onder meer Mapei, Lampre-Daikin en Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli. In 2008 besloot hij een punt te zetten achter zijn carrière.

Op zijn erelijst prijken zeges in de Giro d’Italia, Ronde van Catalonië, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van het Baskenland. Ook won hij in 2000 de HEW Cyclassics en stond hij op het podium van de Amstel Gold Race en de Clásica San Sebastián.