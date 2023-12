zaterdag 2 december 2023 om 14:48

Puck Pieterse ziet Fem van Empel ‘vliegen’, maar blijft strijdbaar: “Kan weer naar dat niveau toe werken”

Video Puck Pieterse eindigde zaterdag als tweede in de Superprestige Boom. De Nederlands kampioene koos aanvankelijk de aanval, maar ze was uiteindelijk niet opgewassen tegen Fem van Empel. De wereldkampioene won met meer dan een minuut voorsprong. “Dit was echt een parcours op de kracht. Als het verschil dan zo groot is, is dat voor mij heel jammer”, zei ze balend in het flashinterview na afloop.

Hoe kan het dat het verschil zo groot was? “Fem rijdt gewoon echt heel goed”, was de Nederlands kampioene eerlijk. “Zo simpel is het. Ze is dit seizoen echt aan het vliegen. Dat bewijst ze vandaag nog maar eens.”

Pieterse heeft er echter vertrouwen in dat ze het gat met Van Empel weer kan dichten. “Als ik gewoon mijn ding blijf doen, kan ik echt wel weer naar dat niveau toe werken. Je zag van het zomer dat ik sterker was, nu is Fem weer sterker. Of ik er nog wat in moet komen? Na drie crossen zit je er wel in natuurlijk. Er zit nog zeker vuur in me. Het is mooi om naar iets toe te werken.”

“Het is jammer dat Lucinda (Brand, red.) en Ceylin (del Carmen Alvarado, red.) er niet bij waren vandaag. Zij hadden er misschien tussen gereden met mij, of misschien ervoor, of bij Fem. Dat beeld hebben we nu niet heel duidelijk gekregen. Maar je ziet dat ik nu de hele wedstrijd in niemandsland reed, want achter mij was het een strijd voor plek drie. Maar het was wel een goede ronde om eigen tempo te rijden. Ik probeerde doorheen de wedstrijd nieuwe lijnen te rijden, te kijken: waar kan ik sneller. Als je niet meer meedoet voor de winst, heb je tijd om daar mee bezig te zijn. Ik kijk uit naar het volgende duel.”