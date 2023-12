zaterdag 2 december 2023 om 14:24

Fem van Empel veruit de sterkste in Superprestige Boom

Fem van Empel heeft haar ongeslagen status behouden door ook de Superprestige Boom te winnen. Ze maakte het verschil in de tweede ronde en soleerde vervolgens naar de zege. Puck Pieterse werd tweede, Annemarie Worst derde.

De organisatie van de Superprestige Boom kon voor de vrouwenwedstrijd rekenen op een sterk deelnemersveld. Terwijl Shirin van Anrooij haar rentree maakte in het veld, stonden ook Fem van Empel en Puck Pieterse aan de start. Wat de grote namen betrof, gaven enkel Lucinda Brand (focus op de Wereldbeker Flamanville) en Ceylin del Carmen Alvarado (ziekte) verstek.

Goede start Pieterse

Pieterse kende een goede start, in tegenstelling tot Van Empel. De wereldkampioene kwam niet direct in haar pedalen en moest vanaf een afstandje toekijken hoe Pieterse als eerste het veld indook. Van Empel schoof daarna al snel op naar plek twee, maar op het gladde parcours ging ze bij het afstappen onderuit. Pieterse reed zodoende in haar eentje weg.

Van Van Anrooij, een van de rensters die opgehouden werd door een vroege valpartij, was op dit moment geen spoor. Het was Denise Betsema die na de eerste ronde als derde doorkwam, kort voor Inge van der Heijden, Annemarie Worst en Kata Blanka Vas. Na een lange achtervolging kwam Van Anrooij nog wel in de buurt van dit groepje. Ze zou uiteindelijk als negende eindigen.

Van Empel maakt het verschil

Het verschil tussen Pieterse en Van Empel was na één ronde acht seconden. Een flink gat, zou je zeggen. Maar nadat de renster van Fenix-Deceunink een foutje maakte, keerde Van Empel in de tweede van zes rondes al snel terug. Toen Pieterse in een afdaling onderuit schoof, was het de wereldkampioene die op haar beurt alleen voorop kwam te rijden. De renster van Jumbo-Visma liep daarna snel uit. Aan het einde van de ronde had ze een voorsprong van twintig seconden op haar eerste achtervolgster. Half koers was het verschil opgelopen tot 43 tellen.

Daarna liep de voorsprong alleen maar verder op en dus was het voor de slotronde al duidelijk dat Van Empel haar negende zege van het seizoen zou boeken. Pieterse moest genoegen nemen met een tweede plaats. In de strijd om plek drie leek het tussen Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Kata Blank Vas te gaan, maar laatstgenoemde zou nog ver terugvallen. Twee Nederlandse rensters vochten het dus uit om de laatste podiumplek. Worst trok daarbij aan het langste eind. De renster van Cyclocross Reds is daardoor nu ook de leidster in de Superprestige.

Superprestige Boom

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Jumbo-Visma) in 43m27s

2. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) op 1m04s

3. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 1m59s

4. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 2m07s

5. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) op 2m15s

6. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m18s

7. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 2m34s

8. Sanne Cant (Crelan-Corendon) op 2m44s

9. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 2m55s

10. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 3m11s