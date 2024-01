maandag 8 januari 2024 om 08:29

Puck Pieterse wil rood-wit-blauwe trui nog niet afgeven, Inge van der Heijden ziet NK-kansen groeien

Video Fem van Empel slaat het NK in Hoogeveen over, Ceylin del Carmen Alvarado kampte in Gullegem met rugpijn en Lucinda Brand ging zondag hard onderuit. Voor Puck Pieterse lijkt zodoende de weg open te liggen om komend weekend haar Nederlandse titel te prolongeren. Of kan vrouw-in-vorm Inge van der Heijden weerstand bieden?

“We gaan het volgende week zien”, zei Pieterse tegen WielerFlits over haar favorietenrol voor het NK. “Ik moet ook alles nog maar goed houden. Het seizoen is lang, de kampioenschappen komen er nu aan. Ik hoop natuurlijk dat ik na volgende week ook nog in deze trui mag rijden”, keek ze lachend naar haar rood-wit-blauwe tricot.

Inge van der Heijden: “Wil niet te hard van stapel lopen”

In Zonhoven won Pieterse alweer haar vierde cross op rij. Naast haar op het podium stond ook een Nederlandse, Inge van der Heijden. De renster van Crelan-Corendon reed in de Wereldbeker-manche naar een tweede plaats, nadat ze een dag eerder al derde was geworden in Gullegem. Nu Van Empel ontbreekt en zowel Alvarado als Brand tegenslag kennen, stijgt Van der Heijden in de pikorde.

“Ik zie mijn kansen wel vergroten om op het podium te komen te staan”, zei de 25-jarige renster. “Maar ik hoop gewoon dat het een hele mooie strijd gaat worden volgende week. Als ik een goede dag heb, ben ik al heel blij, wat de uitslag ook gaat zijn. Of ik niet durf te dromen van nog meer dan het podium? Eigenlijk wel, maar ik wil niet te hard van stapel te lopen. Het is een goed weekend geweest. Het is zaak om nu goed te herstellen naar volgende week en dan zullen we wel zien.”