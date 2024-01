zondag 7 januari 2024 om 15:01

Van der Heijden en Bäckstedt verrassen zichzelf in Zonhoven: “Als een overwinning”

Video Drie blije gezichten zondag in de Wereldbeker Zonhoven bij de elite vrouwen. Samen met winnares Puck Pieterse mochten namelijk Inge van der Heijden en Zoe Bäckstedt mee het podium op. De twee, die gisteren ook al op het podium stonden in Gullegem, hadden daarbij geluk dat Lucinda Brand uitviel. “Maar tweede achter Puck is voor mij een overwinning”, zei Van der Heijden.

“Ik heb mezelf heel erg verrast, zeker hoe ik mij voelde na gisteren”, doelt ze op haar derde plaats in Gullegem. “Tijdens de verkenning had ik slechte benen, maar tijdens de wedstrijd voelde ik mij overal sterk. Ik deed het rustig aan in de afdalingen, daar nam ik geen risico, maar bergop ging ik vol gas. Ik heb mijzelf echt verrast hier.”

“Het harde werken wordt beloond”, gaat de Nederlandse van Crelan-Corendon verder. “En ik hoop deze vorm vast te kunnen houden. Vandaag was topdag. Ik dacht eerst dat ik al mijn energie gisteren had neergelegd, dat voelde echt als een aanslag op mijn lichaam. Maar Zonhoven doet altijd iets met mij, het is zo’n gave wedstrijd. Hier op het podium staan doet mij echt goed.”

Voor de 19-jarige Zoe Bäckstedt kwam haar derde plaats, na haar zege van gisteren in Gullegem, ook onverwacht. “Ik heb het nog een beetje koud, maar over tien minuten ben ik echt over the moon. Mijn lichaam warmde gelukkig snel op tijdens de wedstrijd”, blikt ze terug. “Ik denk niet dat ik had kunnen winnen vandaag. Lucinda vloog over het zand, zij ging echt hard.”

“Ik ben blij dat ik nog derde werd, maar vierde was ook goed geweest. Jammer genoeg is Lucinda gevallen”, deelt ze beterschap uit aan Brand, die aan kop lag op het moment dat ze viel. Bäckstedt verraste ook met een goede prestatie in het zand. “Normaal ben ik daar niet goed in, want alleen richting zandwedstrijden train ik er specifiek op. Het was voor mij een dubbelweekend zonder verwachtingen, maar ik ben er blij mee.”