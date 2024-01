zondag 7 januari 2024 om 14:51

Pieterse profiteert van val Brand: “Geluk voor mij, maar hoop dat alles goed met haar gaat”

Video Puck Pieterse leek zondag genoegen te moeten nemen met de tweede plaats in de Wereldbeker Zonhoven, maar door een zware valpartij van Lucinda Brand nam ze de kop over en kon ze soleren naar de zege. “Haar valpartij was een geluk voor mij, maar ik hoop dat alles goed met haar gaat”, reageerde Pieterse in het flashinterview.

“Dit was een wedstrijd met een beetje pech en ook geluk”, blikt de Nederlandse kampioene terug. “Op het eerste klimmetje kreeg ik al een lekke band achteraan, maar ik probeerde wel vooraan te blijven. Dat kostte wel energie, maar Lucinda pakte daar wel een gat van 20 seconden. Het kostte daarna ook nog veel energie om rensters in te halen en te achtervolgen.”

Pieterse rukte zo op naar de tweede plaats, ruim achter Brand. “Toen zag ik haar opeens stilstaan. Ik dacht eerst dat ze pech had, maar ik zag even later dat ze er niet meer was. Dat was een geluk voor mij, maar ik hoop dat alles goed met haar gaat”, is ze bezorgd. “Ik had wat problemen in het zand soms, maar probeerde het op safe te spelen. Je kan hier door het publiek opgehyptet worden om snel te gaan, maar het is beter om rechtop te blijven dan te vallen.”

Voor het toptalent van Fenix-Deceuninck was het voorlopig haar laatste zege in de driekleur. Volgende week verdedigt ze in Hoogeveen haar Nederlandse titel.