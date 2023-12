zaterdag 30 december 2023 om 14:51

Puck Pieterse voelde de druk van Alvarado, maar: “Had vertrouwen dat ik het af kon maken”

Puck Pieterse reed van start tot finish voorop in de Wereldbeker Hulst, maar het was toch tot de laatste minuten spannend. Ceylin del Carmen Alvarado kon in de slotronde namelijk zo goed als aansluiten bij de leidster. De Nederlandse had echter nog een troef achter de hand.

“Ik had de hele cross een voorsprong van tien à twintig seconden”, begon Pieterse haar verhaal in het flashinterview. “In de laatste ronde wist ik dat Lucinda en Ceylin hard aan het vechten waren. Vijftien seconden is dan niet veel in één ronde. En toen maakte ik een foutje op een niet eens zo moeilijk stuk, ik kwam tot stilstand. Daar zag ik mijn voorsprong verdwijnen. Maar na het steile stuk omhoog was mijn deel – met bochten, een beetje sprinten – dus ik had vertrouwen dat ik het af kon maken als ik daar nog voorop reed.”

Het was een lastig parcours in Hulst, aldus Pieterse. “Het is hier altijd best wel tricky. Het was ook glad tussendoor. Dan moet je maar op je fiets blijven zitten. Ik heb niet echt kunnen zien wat ze achter me aan het doen waren. Af en toe kon ik een beetje horen hoeveel seconden ik had, maar het was lastig omdat er zoveel publiek stond. Het moest dus een beetje op gevoel. Op de punten dat ik wel een beetje kon kijken, zag ik dat het verschil steeds een beetje hetzelfde bleef.”

Pieterse vond de druk die Alvarado, Brand en Van Empel zetten niettemin best lastig. “In Gavere, Diegem en Hulst had ik steeds bij de start een kleine voorsprong. Aan de ene kant is dat heel fijn, want je kan je eigen lijnen rijden. Maar aan de andere kant zit je constant met die druk van achteren. Ze hebben nooit ver gezeten natuurlijk. Dat maakt het wel lastig om scherp te blijven. In de laatste ronde maakte ik ook nog een foutje, dat komt dan toch omdat je denkt: ik mag geen foutjes maken.”