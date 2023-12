zaterdag 30 december 2023 om 14:32

Puck Pieterse blijft Alvarado voor na schitterende ontknoping in Wereldbeker Hulst

Puck Pieterse heeft haar derde cross op rij gewonnen. In de Wereldbeker Hulst reed de Nederlandse al in de eerste ronde al weg, maar bleef het nog wel lang spannend. Uiteindelijk bleef ze de in de laatste ronde teruggekeerde Ceylin del Carmen Alvarado toch nog voor. Lucinda Brand werd derde, Fem van Empel vierde.

Fem van Empel is de grote slokop van het huidige crossseizoen, maar inmiddels begint ook Puck Pieterse op stoom te raken. Ze won haar laatste twee crossen, in Gavere en Diegem. De veldritfans mochten zich dus opmaken voor een mooi gevecht in de Wereldbeker Hulst, want beide kleppers stonden aan het vertrek. Ook Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand tekenden acte de présence.

Pieterse vliegt erin

Geen van hen had de beste start, want die was – uiteraard, durven we wel te zeggen – voor Marie Schreiber. In het wiel van de Luxemburgse kampioene zat een ander rood-wit-blauw truitje: Puck Pieterse. Wereldkampioene Van Empel zat rond plek vijf, maar zou al snel opschuiven naar de tweede plek. Dat was achter Pieterse, die Schreiber voorbij was gegaan en meteen voor de aanval had gekozen.

Voor Van Empel en Brand, die bij elkaar in de buurt reden, leek de achterstand na één ronde nog overbrugbaar. Zij lagen respectievelijk tien en dertien seconden achter. Alvarado kende een mindere start en kwam na de eerste ronde als vierde door, op twintig seconden van Pieterse. Die laatste nam in de tweede van zes rondes geen gas terug. Integendeel, ze liep enkele seconden uit op het groepje achtervolgers, waar Alvarado nu ook was aangesloten. De wereldbekerleidster nam resoluut over van Brand en Van Empel.

Brand en Alvarado knabbelen van achterstand

In de derde ronde nam Alvarado zelfs een paar meters op Brand en vooral Van Empel, die na een stoppie ten val kwam in een afdaling. De wereldkampioene kwam alleen te zitten. Brand kwam ondertussen weer bij Alvarado, en nam al gauw over. Onder haar impuls kwam het duo langzaam maar zeker dichter bij Pieterse. In de vijfde ronde was het verschil op een gegeven moment nog maar zeven seconden. De achterstand van Van Empel was ongeveer dubbel zo groot.

Bij het ingaan van de slotronde had Pieterse haar voorsprong weer uitgebreid tot veertien tellen. Kat in het bakkie? Nou, nee. Want mede door een foutje van Pieterse begon de voorsprong snel te slinken. Het was uiteindelijk Alvarado die als eerste aansloot, halverwege de ronde. Nu kwam echter het favoriete deel van de ronde van Pieterse. Ze wist zo de druk van achter te weerstaan en wist de zege in de wacht te slepen. Ze won zo voor de derde keer op rij.

Achter Pieterse pakte Alvarado de tweede plaats. Brand wist ternauwernood Van Empel voor te blijven in de strijd om plek drie.

Wereldbeker Hulst

Uitslag vrouwen

1. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 6s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 12s

4. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 16s

5. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 1m58s

6. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) z.t.

7. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 2m09s

8. Marie Schreiber (SD Worx) op 2m23s

9. Annemarie Worst (Cyclocross Reds) op 2m26s

10. Kristyna Zemanová (Brilon Racing Team) op 2m35s