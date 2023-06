Puck Pieterse verbindt haar toekomst aan Fenix-Deceuninck

Puck Pieterse zal de komende jaren een van de uithangborden van Fenix-Deceuninck zijn. Het 21-jarige multitalent van de Belgische ploeg heeft een nieuw contract ondertekend dat haar tot 2027 aan boord van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft houdt.

Offroad behoort Pieterse tot de absolute wereldtop. Afgelopen winter was ze tijdens het veldrijden op Fem van Empel na de beste ter wereld. Ze werd tweede op het WK, eindigde als tweede in de stand om de Wereldbeker en ze staat ook tweede op de UCI Ranking. Ook werd ze Nederlands kampioene veldrijden bij de elites.

Daarnaast is ze regerend Europees kampioene mountainbiken U23, vice-beloftenwereldkampioen (na Line Burquier) en won ze in mei meteen haar eerste Wereldbeker bij de elites door meervoudig wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot te verslaan. Dit voorjaar maakte ze ook haar debuut op de weg en werd zij tijdens Strade Bianche meteen vijfde.

“Een logische beslissing”, vertelt Pieterse in een persbericht. “Het geweldige aan deze ploeg en de structuur is dat ik verschillende disciplines kan combineren en de vrijheid heb om te bepalen wanneer ik welke discipline uitoefen. Daarboven vind ik bij deze ploeg een excellente omgeving op het gebied van training en coaching. Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier de komende jaren het beste kan ontwikkelen.”

Deze zomer richt ze zich uitsluitend op het mountainbiken. Pieterse wil zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Nederland ligt bij de vrouwen op koers om twee tickets te bemachtigen. Naast de jongeling van Fenix-Deceuninck, hopen ook Van Empel (Jumbo-Visma) een fulltime mountainbiksters Anne Terpstra en Anne Tauber zich te plaatsen.