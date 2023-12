dinsdag 26 december 2023 om 14:50

Puck Pieterse maakt einde aan zegereeks Fem van Empel: “Iedereen wilde het doen”

Puck Pieterse heeft haar eerste zege van het veldritseizoen binnen. In de Wereldbeker Gavere versloeg ze niemand minder dan wereldkampioene Fem van Empel, die tot vandaag alle crossen van deze winter won. “Het voelt geweldig om weer te winnen, zeker na zo’n zware wedstrijd”, zei de Nederlands kampioene in het flashinterview na afloop.

“Ik ben heel blij, ik wilde heel graag winnen”, aldus Pieterse. “Als het dan ook nog lukt, is dat geweldig. Ik ben superblij dat ik weer gewonnen heb. Vorige week (in de Wereldbeker Antwerpen, red.) voelde ik me al goed, maar toen zat ik er niet bij, ook door wat foutjes van mezelf. Om nu vanaf de start op kop te zitten, is wel heel speciaal.”

In de openingsronde ging Pieterse nog wel twee keer onderuit, maar ze panikeerde niet, vertelde ze. “Meestal als ik het goed gaat, val ik één of twee keer in de eerste ronde. Daar grap ik ook wel eens over tegen Ceylin en zo”, lachte ze. “Maar gelukkig maakte het nu niet heel veel uit. Voor hetzelfde geld gaat je fiets kapot bij zo’n val, dus het beste is gewoon om op de fiets te blijven zitten. Maar ik heb wel de risico’s opgezocht.”

Door te winnen in Gavere doorbrak Pieterse de zegereeks van Van Empel, die de eerste elf crossen van deze winter won. “Natuurlijk doet dat wel wat. Iemand moest het doen en iedereen wilde het doen. Het is jammer voor Fem, maar leuk voor mij. Het geeft ook veel vertrouwen voor de komende periode. Er is steeds tegen me gezegd dat het in de kerstperiode wel goed zou zitten. Het is top dat het dan daadwerkelijk zo is, want anders begin je natuurlijk wel aan jezelf te twijfelen.”