dinsdag 26 december 2023 om 14:35

Zegereeks Fem van Empel doorbroken: Puck Pieterse klopt de wereldkampioene in Wereldbeker Gavere

De winning streak van Fem van Empel zit erop. De wereldkampioene won de eerste elf crossen van het veldritseizoen, maar zag de overwinning in de Wereldbeker Gavere naar Puck Pieterse gaan. De Nederlands kampioene won na een spannende strijd voor Van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado. Het was haar eerste seizoenszege.

Alle toppers waren op tweede kerstdag van de partij bij de Wereldbeker Gavere voor vrouwen. Wereldkampioene Fem van Empel was uiteraard de topfavoriete, maar onder meer Lucina Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Puck Pieterse zouden het haar ongetwijfeld moeilijk gaan maken. Zoals zo vaak was de beste start echter voor Marie Schreiber.

Pieterse vliegt erin, opstartproblemen Van Empel

Pieterse, Van Empel, Alvarado en Brand waren ook allemaal goed gestart. Na een minuut koers reden ze, in de genoemde volgorde, al op de plaatsen twee tot en met vijf. Niet lang daarna koos Pieterse de aanval. Ze ging voorbij Schreiber en sloeg op het modderige parcours een gaatje met de concurrentie. Daarachter was het niet Van Empel, maar Alvarado die de achtervolging leidde. Nadat Pieterse ten val kwam in een gladde afdaling (waar Van Empel in de verkenning ook onderuit was geschoven), had Alvarado de leidster al bijna te pakken.

Toen de Nederlands kampioene nóg een keer viel, was de aansluiting een feit. We hadden zo twee duo’s na één ronde: Alvarado-Pieterse voorop, Van Empel-Brand op vijftien seconden. Pieterse zette Alvarado in de tweede ronde onder druk, terwijl Van Empel aanvankelijk wegreed bij Brand. Later ging de renster van Baloise Trek Lions echter weer voorbij de wereldkampioene, die niet al te veel vertrouwen leek te hebben in een van de technische passages.

Een duel of toch nog een driestrijd?

Na twee van de vijf rondes kwam Pieterse als eerste door, vijf seconden later gevolgd door Alvarado. Brand en Van Empel hadden nu een halve minuut achterstand. We leken af te stevenen op een duel, en wel een bijzonder spannende. Want hoewel Pieterse de koppositie behield, bleef het verschil met Alvarado beperkt. De wereldbekerleidster hield het rood-wit-blauw steeds in het zicht. Na de derde ronde was het verschil twaalf tellen. Ondertussen leek Van Empel in haar ritme te komen, want in plaats van verder achterop te raken, begon ze beetje bij beetje tijd terug te pakken.

In de vierde ronde begon Pieterse verder uit te lopen op Alvarado. Van Empel kwam in eerste instantie nog wat dichter, maar na weer een moeizame afdaling, verloor ze weer van haar pluimen. Bij het ingaan van de slotronde had ze weer dertig seconden achterstand. Daarmee had ze Alvarado wel in zicht, want de renster van Alpecin-Deceuninck had 22 tellen achterstand op Pieterse. Laatstgenoemde begon dus met een mooie marge aan de slotronde, waarin ze stand wist te houden. Ze boekte zo haar eerste zege van het huidige veldritseizoen.

Zegereeks Van Empel doorbroken

Voor Van Empel betekende de Wereldbeker Gavere dan weer haar eerste ‘nederlaag’ van deze winter. Na zestien opeenvolgende zeges – vorig seizoen meegerekend – moest ze nu genoegen nemen met een tweede plaats. Ze ging in de slotronde namelijk nog wel voorbij Alvarado, die als derde over de streep zou komen. De vierde plek was voor Lucinda Brand, terwijl Kata Blanka Vas haar beste uitslag van het seizoen behaalde: vijfde.

Wereldbeker Gavere

Uitslag vrouwen

1. Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck)

2. Fem van Empel (Jumbo-Visma) op 28s

3. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 47s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1m38s

5. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 2m18s

6. Zoe Backstedt (Canyon-SRAM) op 3m07s

7. Sara Casasola (FAS Airport Services – Guerciotti) op 3m23s

8. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) op 3m35s

9. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m44s

10. Manon Bakker (Crelan-Corendon) op 3m49s