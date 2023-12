Zeger Schaeken • woensdag 27 december 2023 om 07:15

Puck Pieterse gaat een uitgebreider wegseizoen rijden: “Nu wel met ambitie”

Interview Puck Pieterse gaat volgend jaar een uitgebreider wegseizoen rijden. Dat vertelde Philip Roodhooft in gesprek met WielerFlits na de overwinning van de Nederlands kampioene in Gavere. “In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu wel referentiepunten.”

Pieterse reed op tweede kerstdag een zeer sterke cross. Op een lastig parcours bleef ze, als we de eerste ronde even vergeten, foutloos. Het zorgde ervoor dat Pieterse voor het eerst dit seizoen Fem van Empel kon kloppen. “Het was de laatste wedstrijden duidelijk dat Puck komende was. Ondanks dat ze nog niet gewonnen had, was er geen nervositeit of iets dergelijks bij haar. Natuurlijk wint ze wel graag, dat zie je in haar manier van koersen. Dat is soms wat overhaast, ook de afgelopen wedstrijden.”

Voorzichtige aanpak

“Maar ze zat in de buurt, dat was duidelijk. En dan weet je dat het vroeg of laat prijs zal zijn.” Pieterse zal nu met vertrouwen de rest van de kerstperiode afwerken, al is die voor haar niet al te druk. “Dat heeft te maken met twee dingen. Enerzijds met haar drukke zomer van dit jaar, anderzijds met wat er nog komt volgend jaar. Ze gaat een stuk van het wegseizoen rijden en daarna komen nog de Olympische spelen op de mountainbike. En ze is ook nog jong, dus willen we voorzichtig zijn.”

Vorig jaar reed Pieterse een zeer beperkt wegprogramma. Ze kwam enkel in actie in de Omloop van het Hageland en Strade Bianche. In die laatste wedstrijd werd ze wel verrassend vijfde. “Strade Bianche zal ze volgend seizoen zeker weer rijden. Verder willen we haar programma wat uitbreiden, maar we willen nog niet te veel vastleggen op voorhand. We willen afwachten hoe ze uit de winter komt.”

“Haar wegprogramma mag haar voorbereiding op de Olympische Spelen niet verstoren. En ook op langere termijn moeten we alles juist doen. Maar goed, we hopen wel dat ze meer wedstrijden dan afgelopen seizoen zal rijden. Dat verwachten we ook. We hebben in Strade Bianche vorig jaar gezien dat het zin heeft om daar verder op te werken. En heel belangrijk ook, ze vindt het zelf heel leuk om te doen.”

“Vorig jaar was het nog een echte ontdekkingstocht en je kon zien dat ze daar echt van genoten heeft. We hebben haar toen totaal geen druk opgelegd. Ze heeft zich toen goed voorbereid, maar natuurlijk was die nog niet 100%. Ambities had ze toen ook nog niet omdat er geen referentiepunten waren. Nu zijn die twee zaken er toch wel. Wij vinden het in ieder geval een goede volgende stap”, besloot Roodhooft.