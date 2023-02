Promotie-degradatiestrijd in vrouwenpeloton: “We gaan alle punten heel hard nodig hebben”

Analyse

Vorig jaar hield het promotie-degradatiesysteem voor mannenploegen de gemoederen flink bezig. En voor de liefhebbers van die strijd is er goed nieuws: dit jaar gaat het gevecht in het vrouwenpeloton vrolijk verder. De plaatsen voor Women’s WorldTeams zijn schaars en dus staat er veel op het spel. WielerFlits volgt de strijd het hele jaar op de voet.

Hoe werkt het ook alweer?

We kunnen wel stellen dat het wielrennen voor vrouwen het voorbije decennium flink geëvolueerd is. Zo zag in 2016 de Women’s WorldTour het levenslicht. Eind 2019 werden de eerste acht Women’s WorldTour-licenties uitgedeeld. In het seizoen 2022 stond de teller al op liefst veertien ploegen: Liv Racing-Xstra, Jumbo-Visma, SD Worx, Team DSM, Movistar, UAE Team ADQ, Canyon-SRAM, FDJ-SUEZ-Futuroscope, BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo, Human Powered Health, Roland Cogeas Edelweiss Squad, Uno-X en EF Education-TIBCO-SVB.

Vorig jaar werd er driftig gestreden om het laatste beschikbare plekje in de hoogste divisie van het vrouwenwielrennen. Drie ploegen dienden een aanvraag in: Fenix-Deceuninck kreeg uiteindelijk de voorkeur boven AG Insurance – Soudal Quick-Step en Ceratizit-WNT (die beiden een continentale licentie kregen). Het was uiteindelijk de positie op de UCI World Ranking die de doorslag gaf.

Na het seizoen 2023 vervallen alle Women’s WorldTour-licenties die zijn afgegeven. Alle ploegen moeten opnieuw een aanvraag indienen. En daar komt nogal wat bij kijken, want om een Women’s WorldTeam te kunnen worden moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. De UCI heeft een karrenvracht aan eisen op administratief, financieel, ethisch en organisatorisch gebied waar zowel kandidaat-ploegen als huidige teams op worden getoetst. Denk aan zaken als bankgaranties, deugdelijke contracten, minimumloon, een minimaal aantal stafleden onder contract hebben staan, de hele santenkraam.

De licentiecommissie van de UCI buigt zich over alles en velt uiteindelijk een oordeel. Worden meer dan vijftien ploegen geschikt geacht, dan wordt ook voor de periode 2024-2025 gekeken naar de WorldRanking voor teams. Hiervoor worden de punten van de acht best scorende rensters bij elkaar opgeteld.

De puntenaantallen van de seizoen 2022 en 2023 zullen uiteindelijk bepalend zijn. De eerste vijftien geschikte ploegen in de ranglijst krijgen de licentie en zijn de komende twee jaar dus zeker van een plaats in de topdivisie. Daarna beginnen de teams weer helemaal van voren af aan. Na opnieuw twee jaar punten sprokkelen, wordt de licentiecyclus vanaf 2026 steeds drie jaar.

Stand na seizoen 2022

Ploegen die na volgend seizoen onderdeel uit willen maken van de Women’s WorldTour, kunnen dus beter maar gaan scoren. Maar laten we, voor we op zaken vooruit gaan lopen, eerst eens kijken naar de stand aan het einde van het seizoen 2022.

Bij de eerste vijftien ploegen zien we slechts twaalf WorldTeams staan: Roland Cogeas Edelweiss Squad, Uno-X en Human Powered Health ontbreken. Daarvoor in de plaats staan drie continentale ploegen: Valcar-Travel & Service, Ceratizit-WNT en Le Col Wahoo.

Wie strijden er om de licenties?

Laten we het niet spannender maken dan het is: SD Worx en Trek-Segafredo hoeven zich geen enkele zorgen te maken, net als de facto de rest van de WorldTeams in de top tien van vorig jaar, of het moet wel heel raar lopen. Als hun papierwinkel in orde is, gaan we op hun tenues de volgende jaren ook gewoon het Women’s WorldTour-embleempje zien.

Daaronder kan het dit seizoen ontzettend spannend worden. Zeker Israel-Premier Tech Roland, Uno-X en Human Powered Health moeten serieus scoren, maar ook Liv Racing TeqFind, EF Education-TIBCO-SVB en Fenix-Deceuninck kunnen met een beetje pech hun licentie zomaar verliezen. Die kans lijkt niet meteen heel groot, maar ze is er wel.

Geen UAE, wel Insurance - Soudal Quick-Step

Op basis van de puntenaantallen van 2022 lijkt het UAE Development Team aan kop te staan. Andere teams zouden serieus uit hun pijp moeten komen. Maar dat de ploeg een aanvraag zal doen lijkt zeer onwaarschijnlijk. Een konijn uit een of andere hoge hoed valt in de wielrennerij nooit helemaal uit te sluiten, maar als satellietploeg van UAE Team ADQ zal er geen aanvraag kunnen worden ingediend.

Blijven er in ieder geval nog drie geïnteresseerde continentale ploegen over: AG Insurance - Soudal Quick-Step, LifePlus-Wahoo en Ceratizit-WNT hebben allemaal openlijk geflirt met de Women's WorldTour. Mogelijk zijn er nog andere ploegen die de sprong wel willen wagen. Zeker bij de Britse ploeg is het even afwachten of de interesse er nog steeds is nadat de ploeg eind 2022 te maken had met flinke malaise. Maar aangezien er toch weer een flinke ploeg op de been is, sluiten we het niet uit.

Van AG Insurance - Soudal Quick-Step weten we in ieder geval dat ze een aanvraag zullen indienen. Al is het maar omdat ze nu zowel met de hoofdmacht als de U23-ploeg een continentale status hebben. Met Ashleigh Moolman-Pasio, Maaike Boogaard, Nicole Steigenga, Lotta Henttala en Romy Kasper zijn er ook serieuze puntenpakkers aangetrokken. Voor het grote project van de familie Knaven lijkt de weg naar de Women’s WorldTour dus in ieder geval open te liggen.

Stand van zaken na januari 2023

Op basis van de stand op 31 januari is dat nog niet het geval. Als de licenties nu zouden worden verdeeld, zouden AG Insurance - Soudal Quick-Step, Israel-Premier Tech Roland en Uno-X buiten de boot vallen. Maar voor we het vel van de nog niet geschoten beer al verkopen: er moet nog bijna een volledig seizoen worden gekoerst. Voor de teams die op de wip zitten zal het zaak zijn om flink te scoren.

Precies dat heeft Human Powered Health in Australië al gedaan. Daria Pikulik won de eerste etappe van de Women’s Tour Down Under, Henrietta Christie eindigde hoog in de eindrangschikking van die wedstrijd en ook Nina Buijsman deed er een duit in het zakje. In de Cadel Evans Great Ocean Road Race werd Buijsman dankzij een sterke sprint zelfs derde. Dat tikt dus lekker aan.

Na januari staat de teller voor Human Powered Health al op 847 punten, meer dan negentig procent van het behaalde aantal punten vorig jaar. Het maakt dat ze een reuzensprong hebben gemaakt in de gecombineerde WorldRanking over 2022 en 2023. Sterker nog: ze zijn met 1761 punten zelfs Israel-Premier Tech Roland (1522) voorbij en ze staan voorlopig op een veilige plaats. Voorlopig, want de strijd is nog maar net losgebarsten.

Nina Buijsman: "Handhaving is het doel"

Uw favoriete wielerplatform schrijft dit nu allemaal wel, maar leeft de strijd in het peloton eigenlijk een beetje? Bij Human Powered Health in ieder geval wel, blijkt als we Nina Buijsman spreken. Zij was vorig jaar de best scorende renster van het team. In haar eerste jaar bij een WorldTeam pakte ze 256 punten, bijna dertig procent van het totaal aantal punten dat de hele ploeg bij elkaar raapte. Dat heeft ze dit seizoen met een sterke derde plaats in de Cadel Evans Great Ocean Road Race (260) en een derde plek in de tweede rit van de Women’s Tour Down Under (30 en 40 voor het eindklassement) al ruimschoots overtroffen. En dat al een paar weekenden voor de Omloop.

"2022 was voor ons echt een jaar om er in te komen", laat Buijsman weten aan WielerFlits. "Dit seizoen zijn we denk ik ook een stuk sterker. Zo heb ik aan mijn waardes en eerste uitslagen te zien zelf weer een flinke stap gemaakt, maar er zijn ook een aantal nieuwe meiden bijgekomen die normaal gesproken een hoop punten kunnen pakken: Marjolein van ‘t Geloof, Alice Barnes en Daria Pikulik."

Sprinten voor plaats dertien

Het doel voor de Amerikaanse ploeg is dit jaar heel duidelijk: "Handhaving. En we denken ook echt dat het mogelijk is. In januari hebben we al heel veel punten kunnen pakken. Toen Daria gelijk de eerste rit won van de Tour Down Under gaf dat iedereen moraal. Henrietta deed het geweldig in het klassement en met mijn derde plaats in de Cadel Evans Great Ocean Road Race ben ik natuurlijk ook heel tevreden."

Een goed begin, maar dat is nog lang niet het halve werk. "Vorig jaar waren we ook tevreden als we ons in een aanval hadden laten zien of als we een puntentrui of zoiets hadden gewonnen. Daar zullen we dit seizoen een stuk minder naar op jacht gaan", neemt Buijsman ons mee in de ploegstrategie.

Het strijdplan van Human Powered Health valt globaal samen te vatten in drie woorden die beginnen met de letter 'p': punten pakken prevaleert. Buijsman: "Natuurlijk rijden we wedstrijden om ze te winnen, dat levert ook het meeste op, maar het is niet dat we daarachter onze benen stil zullen houden. Een dertiende plaats in een WorldTour-wedstrijd levert bijvoorbeeld nog altijd veertig punten op. We hebben niet die luxe om die te laten schieten; we gaan alle punten heel hard nodig hebben."