Valcar-Travel&Service wordt opleidingsploeg van UAE Team ADQ

Valcar-Travel&Service zal in 2023 niet meer in het peloton te zien zijn. Het Italiaanse UCI-team gaat verder als opleidingsploeg van UAE Team ADQ en zal UAE Development Team gaan heten. Valentino Villa, de teammanager van het voormalige Valcar-Travel&Service, behoudt zijn functie.

“Ik heb deze keuze gemaakt om een betere toekomst voor het team te garanderen en voor continuïteit te zorgen van het project waar we de laatste jaren aan hebben gebouwd”, zegt Villa in een persbericht. “We hebben altijd geprobeerd om talenten te laten ontwikkelen en een vijver te zijn voor WorldTour-teams. Dit is altijd onze prioriteit geweest.” Deze winter maakten maar liefst vijf rensters al de overstap van Valcar-Travel&Service naar UAE Team ADQ: Silvia Persico, Chiara Consonni, Eleonora Gasparini, Olivia Baril en Karolina Kumiega.

“Uiteraard ben ik heel blij dat een groot en prestigieus team als UAE Team ADQ oog voor ons heeft. Dit is een onbetaalbare erkenning van onze kwaliteiten en het harde werk van de afgelopen jaren. Nu begint een nieuwe uitdaging, die veel motivatie geeft, en een nieuw pad dat we samen zullen bewandelen.”

UAE Development Team zal bestaan uit zestien rensters. Daarbij één Nederlandse: de 19-jarige Sophia Zwaan. Vier rensters die vorig jaar voor Valcar-Travel&Service reden, volgen Villa naar het nieuwe opleidingsteam. Het gaat hier om de belofte-rensters Federica Damiana Piergiovanni, Anastasia Carbonari, Carlotta Cipressi en Emma Redaelli. De Zwitserse Linda Zanetti reed vorig jaar voor de hoofdmacht UAE Team ADQ en doet een stapje terug.